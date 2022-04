Le Stade Toulousain et le TFC s’associent pour deux matchs au Stadium

Le Toulouse FC et le Stade Toulousain s’associent pour proposer à leurs supporters l’opportunité de soutenir les deux clubs, grâce à un pack incluant un match de chaque équipe au Stadium.

Le Stadium va être le théâtre de deux matchs importants pour la fin de la saison du TFC et du Stade Toulousain. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Laurie Laberinto

Le football et le rugby toulousain montrent leur unité. Le Toulouse Football Club et le Stade Toulousain s’associent afin de bénéficier d’un maximum de soutien, alors que la fin de saison approche pour les deux équipes. Elles mettent en vente un pack permettant aux supporters d’assister à un match de chaque équipe, fin avril. Ces rencontres se dérouleront au Stadium, l’antre habituel des Violets.

Tout d’abord, le lundi 25 avril, le TFC recevra Niort à 20h45 pour le compte de la 35e journée de Ligue 2. Cinq jours plus tard, le samedi 30 avril à 21h05, les stadistes affronteront La Rochelle pour la 24e journée du championnat de Top 14, trois semaines après avoir reçu Ulster en 8e de finale de la Champions Cup.

Une fête populaire et cruciale sportivement

En plus d’être organisées comme des événements sportifs populaires, ces deux rencontres sont cruciales dans la fin de saison des deux équipes. Le Toulouse FC, actuel leader de Ligue 2, pourrait valider sa montée en Ligue 1 devant le public du Stadium contre les Niortais, et ainsi retrouver l’élite du football français, tandis que le Stade Toulousain, 5e, se bat pour rester dans les six premiers, synonyme de qualification pour les phases finales dans un championnat très disputé.

Pour ces matchs, deux tarifs sont proposés pour les fans de sport toulousains. Une place dans le virage Christophe Revault, en tribune familiale derrière les buts (ou les poteaux) coûte 25 euros pour les deux rencontres, et 35 euros en quart de virage Sud.