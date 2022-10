Sortie. Une balade à vélo pour Octobre rose à Toulouse

L’association 2 pieds 2 roues organise sa dernière balade à vélo de l’année sur le thème d’Octobre rose vendredi 28 octobre à Toulouse.

Photo d’illustration. Crédit photo : pxhere CC

La saison des balades à vélo organisée par 2 pieds 2 roues à Toulouse touche à sa fin. L’association organise sa dernière sortie sur le thème d’Octobre rose, vendredi 28 octobre. Elle fera ensuite une pause hivernale, puisque les balades ont lieu les derniers vendredis du mois de mars à octobre.

« Venez vous promener à vélo dans Toulouse dans un cortège encadré et sécurisé pour découvrir les petites rues, les nouveaux aménagements, ou simplement pour passer un bon moment les cheveux dans le vent », invite 2 pieds 2 roues. « Pour cette dernière, nous vous avons concocté un chouette parcours avec un peu de centre-ville, pas mal de bords de Garonne et nous cheminerons jusqu’à l’Oncopole puisque notre thème sera Octobre rose… »

« Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme. C’est pourquoi il est important de ne pas avoir peur d’en parler et de s’informer », rappelle l’association. « Il est nécessaire d’adopter les bons réflexes comme le dépistage, qui peut sauver des vies. »

Tous en rose pour la balade à vélo d’octobre à Toulouse

Pour combiner avec le thème octobre rose, les participants à la balade à vélo devront respecter un code vestimentaire : « nous vous demandons de venir avec un vêtement ou un accessoire rose, pour marquer le coup, être voyants et porter le message ! »

Pour rappel, la manifestation est gratuite et sans inscription. Le rendez-vous est fixé à 20h15 sur le parvis de la basilique Saint-Sernin, pour un départ à 20h30. Le parcours fait entre 15 et 20 kilomètres, à un rythme tranquille. Les enfants sont donc les bienvenus. Une pause est faite en milieu de parcours. Puis le cortège terminera sa balade sur la place du Capitole.

« Si vous voulez faire la balade de façon plus sportive, n’hésitez pas à venir nous voir avant le départ pour nous aider à assurer la sécurité », fait savoir l’association. « Nous vous demandons de venir avec des vélos en état de marche : pneus gonflés, freins qui fonctionnent et lumières à l’avant et à l’arrière. »