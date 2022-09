Une balade à vélo pour la rentrée à Toulouse

L’association 2 pieds 2 roues profite de la rentrée et des nouveautés qui vont avec et organise une nouvelle balade à vélo vendredi 30 septembre à Toulouse.

L’association 2 pieds 2 roues profite de la rentrée et organise une nouvelle balade à vélo vendredi 30 septembre à Toulouse. © Station V Labège et Maison du Vélo Toulouse

Comme le Nouvel an, la rentrée est une période riche en nouveautés et pleine de bonnes résolutions sont traditionnellement prises. L’association 2 pied 2 roues profite de ce moment et organise une nouvelle balade à vélo sur le thème de la rentrée vendredi 30 septembre à Toulouse.

« Quel plaisir de pouvoir aller à l’école à vélo ou à pied en toute sécurité… Depuis le 1er septembre, Toulouse expérimente les rues scolaires. Quatre rues sont concernées (rue d’Artagnan pour les écoles de Falguière, rue du Tchad pour l’école de Patte d’oie, rue Ludwig Van Beethoven pour l’école Calas-Dupont et rue des Turres pour l’école Etienne Billière). Elles sont fermées aux véhicules motorisés entre 8h et 8h45 pour permettre à nos petits écoliers d’arriver à l’école dans une rue apaisée », note l’association dans son invitation.

« On a donc concocté un parcours passant par ces quatre rues. Et on en profitera pour faire une chouette boucle dans le centre de Toulouse ! », annonce 2 pieds 2 roues qui précise que ce sera l’avant-dernière balade de la saison. Le rendez-vous a lieu les derniers vendredis du mois de mars à octobre.

Une balade à vélo de Saint Sernin à la place du Capitole à Toulouse

La balade est gratuite et les participants y viennent sans inscription. Les intéressés sont attendus à 20h15 sur le parvis de Saint Servin, pour un départ à 20h30. Le parcours fait entre 15 et 20 km, à un rythme tranquille. Une pause est faite en milieu de parcours. Et le parcours se termine sur la place du Capitole.

L’association 2 pied 2 roue fait impose quelques règles pour que la balade à vélo de la rentrée se déroule dans les meilleures conditions. « Si vous voulez faire la balade de façon plus sportive, n’hésitez pas à venir nous voir avant le départ pour nous aider à assurer la sécurité », précise aussi l’association.

Surtout, elle demande aux participants de venir avec un vélo en état de marche. Elle cite notamment : pneus gonflés, freins qui fonctionnent et lumières à l’avant et à l’arrière. « En cas de crevaison ou de problème technique, nous ne pourrons malheureusement pas arrêter le cortège pour aider », prévient 2 pieds 2 roues.

Informations pratiques : pour davantage d’informations sur cette balade à vélo à Toulouse, il est possible de contacter l’association 2 pieds 2 roues sur ses réseaux sociaux.