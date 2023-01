“Mon sang pour les autres”, une collecte d’ampleur au Capitole

Une collecte exceptionnelle pour l’Établissement Français du Sang (EFS) a lieu au Capitole du 18 au 21 janvier. Le TéFéCé parraine l’opération via Toulouse Football Cœur, son programme solidaire.

La collecte va s’installer dans les salons prestigieux du Capitole. Crédit photo : Benh Lieu Song (Wikimedia commons) / CC BY-SA.

Au mois de janvier, les stocks de l’Établissement Français du Sang (EFS) sont particulièrement tendus. « L’EFS observe traditionnellement une baisse significative de la fréquentation des collectes de sang à cette période, ce qui conduit à une baisse des réserves de sang, déjà fragilisées par les fêtes de fin d’année », indique-t-il.

Pour remédier à cela, une collecte exceptionnelle est mise en place depuis plusieurs années. Elle fête sa 25e édition et s’appelle “Mon sang pour les autres”. À Toulouse, elle se déroulera du 18 au 21 janvier, dans les prestigieux salons du Capitole.

Au 10 janvier 2023, l’EFS comptait « 6500 poches de sang en réserve, et il en faudrait 9500 pour répondre sereinement aux besoins des patients ». 3000 dons, les Toulousains peuvent le faire, et ils l’ont déjà fait.

Les Toulousains, champions d’Europe de la plus grande collecte de sang

Le record date de 2017. Cette année-là, 3 764 Toulousains avaient donné leur sang lors de l’opération “Mon sang pour les autres” au Capitole. Un chiffre qui en a fait la plus grande collecte de France, mais aussi d’Europe. Si les habitants de la Ville rose réitéraient l’exploit, l’EFS pourrait donc stabiliser ses stocks.

Pour y arriver, l’EFS est accompagné par le Rotary International et par le TFC. En effet, le club toulousain parraine l’opération via son programme solidaire Toulouse Football Cœur. En plus d’annonces avant les matchs ou de communications aux supporters, deux membres du club seront sur place : Mikkel Desler et Marika Laurendau.

Pour participer, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, peser plus de 50kg, et ne pas venir à jeun.