Retraites : voici le parcours de la manifestation du jeudi 16 février à Toulouse

Le parcours de la manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi 16 février à Toulouse est désormais connu. Le cortège prendra son départ à 10h près de la sortie de métro Saint-Cyprien.

Le parcours de la manifestation contre la réforme des retraites à Toulouse débutera au métro Saint-Cyprien © Héloïse Thépaut

Après les jeudi 19 et mardi 31 janvier puis les mardi 7 et samedi 11 février, le cinquième acte approche. Les huit principales organisations syndicales ont effectivement appelé à une nouvelle journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites qui prévoit entre autres le report de l’âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62 aujourd’hui, ce jeudi 16 février. Des manifestations sont ainsi prévues dans de nombreuses villes de France, notamment à Paris, Lyon, Nantes ou encore à Toulouse.

Le parcours de la manifestation à Toulouse

Dans la Ville rose, le rendez-vous est donné ce jeudi 16 février à 10h près de la sortie de métro Saint-Cyprien. Les manifestants prendront ensuite la direction de Compans-Caffarelli. Ils passeront ainsi par le pont des Catalans et traverseront le boulevard Lascrosses. Le cortège se dirigera ensuite vers Jeanne d’Arc et Jean Jaurès. La manifestation prendra fin au niveau du monument aux morts à François Verdier, là où la première mobilisation contre la réforme et celle de samedi dernier ont commencé.

Forte mobilisation contre la réforme des retraites

La précédente manifestation a rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Toulouse. Ils étaient effectivement 100 000 selon les syndicats et 30 000 selon la police à être descendus dans la rue ce samedi 11 février. Une mobilisation en hausse puisque la manifestation du mardi 7 février contre le projet de réforme des retraites porté par le gouvernement avait mobilisé entre 80 000 personnes d’après les sources syndicales et 23 000 d’après les sources policières dans la Ville rose.