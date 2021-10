Quels sont les résultats de la grande consultation citoyenne de Colomiers, près de Toulouse ?

Du 5 au 13 octobre, l’équipe municipale de Colomiers, près de Toulouse, présentera aux habitants les résultats de la Grande consultation citoyenne qui s’est tenue en début d’année.

Durant le premier trimestre 2021, près de 5 000 Columérins ont répondu à une Grande consultation citoyenne. Une enquête qui se déclinait en trois parties : retour d’expérience sur la crise sanitaire, regard sur les actions de la ville en matière de transition écologique, d’éducation, de solidarités ou d’aménagement des quartiers, et engagement dans la vie citoyenne. Les résultats de cette consultation seront restitués, du 5 au 13 octobre, par l’équipe municipale.

Six réunions publics à Colomiers

« Lors de l’analyse des questionnaires, quatre thèmes principaux sont apparus au centre des préoccupations des Columérines et des Columérins : les mobilités, la dynamique commerciale du Plein-Centre, la transition écologique et la tranquillité publique. Nous aborderons donc de manière plus précise les grands enjeux de ces sujets”, détaille Mme Karine Traval-Michelet, la maire de la ville. Celle-ci mènera ainsi une série de six réunions publiques dans les deux semaines à venir :

Mardi 5 octobre à 20 heures, au Cinéma Le Central

Mercredi 6 octobre à 20 heures, à l’école Alain-Savary

Jeudi 7 octobre à 20 heures, à l’école George-Sand

Lundi 11 octobre à 20 heures, à La Mijoteuse

Mardi 12 octobre à 20 heures, à la salle polyvalente En-Jacca

Mercredi 13 octobre à 20 heures, à l’école Lucie-Aubrac

Source : communiqué de presse