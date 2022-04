Recettes, listes de courses, sports à la demande… Le programme santé et bien-être de la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne

La Ligue contre le cancer lance « À vos marques, mangez, bougez ! » un programme de santé et de bien-être en ligne pendant vingt jours.

À l’approche des vacances d’été, la Ligue contre le cancer de la Haute-Garonne lance la deuxième édition de « À vos marques, mangez, bougez ! ». Ce programme de santé et de bien-être se déroule en ligne sur vingt jours, du 9 au 29 mai. « Cet événement gratuit et connecté a pour but de se (re)mettre en forme, prendre soin de son corps et de sa santé », annonce la ligue.

En prenant part à ce programme, les participants recevront chaque semaine un programme différent. « Côté sport, ils bénéficient des vidéos à la demande, accessibles en ligne, proposant renforcement musculaire, zumba, cross training, pilates et yoga », promet la Ligue contre le cancer. « L’objectif est d’atteindre les trente minutes d’activité physique recommandées par jour. »

Un programme qui allie le sport, la santé et le bien-être

« Concernant l’alimentation, notre diététicienne propose conseils et recettes pour le quotidien alliant simplicité, équilibre et saveurs, avec liste de courses associée. En complément, une à deux fois par semaine, les participants pourront retrouver en ligne une recette filmée en format court », selon la ligue.

Enfin, pour ce qui est du bien-être, « des intervenantes spécialisées en sophrologie, méditation, esthétique… de l’association dispensent conseils et astuces pour prendre soin de soi et se détendre ». Le programme proposera également des conseils concernant le sommeil, le tabac, le soleil ou encore les écrans.

« C’est la deuxième fois que notre comité se lance dans ce format de prévention dite connectée et nous en sommes ravis ! Ce programme, porté par notre association s’adresse à tout un chacun, il est possible de participer en famille, entre collègues ou entre amis. L’information, la sensibilisation et la prévention font partie des grandes missions sociales de la Ligue contre le cancer », rappelle Marie-Ange Léophonte, directrice de la Ligue contre le cancer 31.

Informations pratiques : inscription gratuite et obligatoire en ligne, sur le site du programme.