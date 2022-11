Rappel de produit : du poulet contaminé à la salmonelle vendu près de Toulouse

De la salmonelle a été trouvée dans du poulet émincé vendu en octobre au centre commercial Roques, près de Toulouse.

Du poulet émincé contaminé à la salmonelle a été vendu en octobre près de Toulouse. © Rappel Conso

De l’émincé de poulet avec de la crème de morilles fait l’objet d’un rappel de produit publié sur le site Rappel Conso. Il a été vendu au rayon boucherie traditionnelle du supermarché E.Leclerc du centre commercial Roques du 19 au 22 octobre.

Ce rappel de produit est justifié par la présence de salmonelle trouvée dans l’émincé de poulet. Bien que la date limite de consommation était fixée au 23 octobre, le site gouvernemental précise tout même que ce produit ne doit plus être consommé. Si par hasard il en reste, il peut faire l’objet d’un remboursement jusqu’à la fin de la procédure de rappel le dimanche 13 novembre, selon Rappel Conso.

#RappelProduit

EMINCE DE POULET CREME MORILLES – https://t.co/TjkCd7fZYY ROQUES



Risques : Salmonella spp (agent responsable de la salmonellose)



Motif : Présence de salmonellehttps://t.co/jXuPeEg6bR pic.twitter.com/sdOzSU9iKJ — RappelConso (@RappelConso) November 2, 2022

Quels risques en cas de consommation du poulet contaminé à la salmonelle vendu près de Toulouse ?

« Les toxi-infections alimentaires causées par les salmonelles se traduisent par des troubles gastro-intestinaux (diarrhée, vomissements) d’apparition brutale souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête qui surviennent généralement six heures à 72 heures après la consommation des produits contaminés », indique Rappel Conso. « Ces symptômes peuvent être plus prononcés chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. »

« Les personnes qui auraient consommé ces produits et qui présenteraient ces symptômes sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation. En l’absence de symptômes dans les sept jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s’inquiéter et de consulter un médecin », rassure le site gouvernemental.

Il termine en affirmant que « si le produit doit subir une cuisson avant consommation : la cuisson à cœur des produits (œufs durs, pâtisseries, viandes de volailles…) à +65 °C permet de détruire ces bactéries et de prévenir les conséquences d’une telle contamination ».