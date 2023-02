Du 9 février au 5 novembre, le Quai des Savoirs de Toulouse accueille une exposition intitulée “Feux, mégafeux” qui explore le feu sous tous ses aspects et sensibilise au changement climatique.

“Feux, mégafeux” la nouvelle exposition au Quai des Savoirs. © Quai des Savoirs

Le Quai des Savoirs de Toulouse accueille une nouvelle exposition depuis le 9 février et jusqu’au 5 novembre prochain. “Feux, mégafeux”, aborde le feu dans tous ses aspects. « Originale sur la forme comme sur le fond, Feux, mégafeux nous révèle le feu dans toutes ses dimensions : historiques, scientifiques, philosophiques et culturelles. Apprivoiser le feu, le comprendre, combattre les incendies…», annonce le Quai des Savoirs dans un communiqué.

Une exposition en lien avec le congrès national des sapeurs-pompiers

L’exposition, qui met en relief le feu tantôt ami tantôt ennemi de l’Homme et veut alerter sur la multiplication des incendies dévastateurs depuis plusieurs années que ce soit en France ou à l’étranger, est déjà présentée à la Cité des sciences de Paris. En plus de l’exposition, le Quai des Savoirs ajoute un spectacle interactif sur les mégafeux avec une plongée dans un tunnel lumineux. Toulouse accueillera en octobre 2023 le congrès national des sapeurs pompiers et cet événement donne une résonnance supplémentaire à l’exposition. En effet, les soldats du feu sont en première ligne au quotidien face à ce phénomène de plus en plus récurrent des incendies provoqués par le réchauffement climatique.