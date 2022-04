Présidentielle 2022. Un millier de personnes au meeting de Philippe Poutou à Toulouse

Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou, a rassemblé un millier de personnes à l’occasion de son meeting à Toulouse.

Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste, Philippe Poutou, a rassemblé un millier de personnes à l’occasion de son meeting à Toulouse. © GuillaumeG / Wikimedia Commons

Philippe Poutou, le candidat du Nouveau parti anticapitaliste, était à Toulouse, jeudi 7 avril, pour un meeting organisé dans la salle Jean-Mermoz. C’est le dernier prétendant à l’Élysée à se rendre dans la Ville rose avant le premier tour de l’élection présidentiel prévu dimanche 10 avril.

Le NPA est parvenu à rassembler un millier de personnes pour ce rendez-vous politique. Plusieurs prises de paroles se sont succédées avant l’arrivée de Philippe Poutou. La porte-parole de Philippe Poutou et éducatrice spécialisée au CHU de Toulouse, Pauline Salingue, a lancé au micro : « On doit dès aujourd’hui préparer la suite, l’organiser, organiser la riposte, interpeller l’ensemble des organisations de gauche, face à un gouvernement qui est prêt à tout ».

En meeting à Toulouse, Philippe Poutou ironise sur « une super campagne »

En prenant la parole lors de son meeting à Toulouse, Philippe Poutou, s’est voulu ironique en vantant « une super campagne, avec beaucoup de débats et de confrontations et un président qui a rendu des comptes sur son quinquennat ».

Il s’en est ensuite pris au président de la République, Emmanuel Macron, candidat pour un second mandat : « On sort de cinq ans mandat de gouvernement de Macron et tous ses potes, on les a payées très cher. Avec des reculs sociaux et des cadeaux pour les riches ».

« On a beaucoup parlé de l’arrogance de Macron, et c’est vrai qu’il est hyperdésagréable »

« On a beaucoup parlé de l’arrogance de Macron, et c’est vrai qu’il est hyperdésagréable. Mais c’est surtout l’arrogance d’un pouvoir, d’une classe sociale qui se moque de ce qui peut se passer dans la société. Peu importent les conséquences de leur enrichissement, on est dans cette forme de violence ! », a également déclaré Philippe Poutou.

En parlant des plus riche, ce dernier a pris l’exemple de Charles Ruggierri, dont la fortune est estimée à 1,2 milliard d’euros. « Nous, on revendique 1800 euros par mois comme salaire minimum. Ça représente 55 500 années de travail. Si on revient en arrière de 55 000 années, on arrive au moment où Homo sapiens arrive dans la vallée de la Dordogne. »

« On va appeler à voter pour nous, on ne se retira pas »

Le candidat a ensuite évoqué les thèmes de campagne portés par le Nouveau parti anticapitaliste comme le temps de travail, la hausse du Smic, les retraites et les impôts.

Durant ce meeting à Toulouse, Philippe Poutou s’est aussi exprimé sur l’utilité de glisser le bulletin de vote à son nom lors du premier tour de l’élection présidentielle, alors qu’il a obtenu 1,09 % des suffrages en 2017. « On va appeler à voter pour nous, on ne se retira pas. Parce que justement on voudrait poser les problèmes que d’autres ne posent pas. On ne dit pas que le vote utile, c’est le NPA. Mais on est convaincu qu’il a une utilité. »