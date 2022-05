Toulouse va accueillir la première étape française de la Super League Triathlon

Pour la première fois, une étape de la Super League Triathlon va être organisée en France, à Toulouse. La compétition se déroulera durant le week-end du 1er et 2 octobre 2022. C’est l’occasion pour le public toulousain d’apercevoir les meilleurs mondiaux s’affronter dans une course qui s’annonce spectaculaire.

Pour la première fois, une étape de la Super League Triathlon va passer par la France. Wikimédia Commons/CC Diego Baravelli

Pour la première fois, une étape de la Super League Triathlon va être organisée en France, à Toulouse. La compétition se déroulera durant le week-end du 1er et 2 octobre 2022. La Super League Triathlon et la mairie de Toulouse promettent « des courses à rebondissements, une issue incertaine, des parcours spectaculaires dans des lieux d’exception ».

La Super League de Triathlon, fondée en 2017, a été créée comme une alternative plus spectaculaire au triathlon classique. Le format reste le même, avec un enchaînement de natation, cyclisme et course à pied, mais les différentes courses qui composent cette compétition sont plus courtes et variées, pour un offrir un spectacle plus accessible au grand public.

Une fan zone de la Super League Triathlon sur la place du Capitole à Toulouse

Si le parcours exact sur lequel se déroulera la course n’a pas encore été révélé, il est déjà prévu qu’une fan zone sera installée place du Capitole durant le week-end de la course. Des activités gratuites et adaptées à tous seront proposées, ainsi que des animations ouvertes aux jeunes de 6 à 12 ans pour découvrir le triathlon seront organisées par le Triathlon Toulouse Métropole.

C’est la toute première fois qu’une étape de cette compétition se déroulera en France, après avoir visité l’Australie, le Royaume-Uni, Singapour, Malte, l’Espagne, l’Allemagne et les États-Unis. C’est l’occasion pour les triathlètes français, médaillés de bronze en relais mixte lors des Jeux olympiques de Tokyo, de concourir devant leur public. Vincent Luis, vainqueur de la Super League Triathlon en 2018 et 2019, et Cassandre Beaugrand, troisième en 2018, seront les têtes d’affiche tricolores lors de ce week-end toulousain.

Elioth Salmon