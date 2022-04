[Lèche vitrine] Popafood, la plus grande dark kitchen de Toulouse, va ouvrir ses portes

Lundi 18 avril, Popafood, la plus grande “dark kitchen” de Toulouse, va ouvrir ses portes, après de longs mois d’attente. Avec un concept innovant, adapté à l’air du temps.

Chez Popafood, les restaurateurs n’ont plus qu’à se concentrer sur leur cuisine. © Rene Asmussen/Popafood

Imaginez un restaurant dans lequel vous ne pouvez pas manger. C’est là tout le concept des “dark kitchens”, ou “cuisines sans restaurants”. Pas de table, seule la livraison ou des bornes de commande pour les plats à emporter permettent aux clients de consommer. Un concept qui a émergé durant les différents confinements et couvre-feux, lorsque les plateformes de livraison à domicile ont commencé à prendre encore plus d’importance. C’est cette idée qui a été reprise par Eric Descargues et Florent Garin, deux entrepreneurs toulousains spécialisés dans l’édition de logiciels pour les entreprises, avec Popafood. Après celui du digital, les deux compères se sont donc lancés dans le monde de la restauration, avec ambition : « Nous nous sommes inspirés de ce qui se fait aux Etats-Unis, où ils ont toujours quelques décennies d’avance », explique Eric Descargues.

Mutualiser pour mieux cuisiner

Mais, au-delà du simple concept des dark kitchens, les deux Toulousains innovent encore en développant des cuisines partagées. En effet, dans un immeuble de 400 m², situé au 32 bis avenue Honoré Serres, dans le quartier des Chalets à Toulouse, une vingtaine d’enseignes, réparties dans des box, vont se partager les mêmes cuisines, avec comme seule préoccupation la qualité des plats. La logistique des commandes et la livraison étant intégralement gérées par les équipes de Popafood. C’est d’ailleurs notre slogan : “Vous cuisinez, nous faisons le reste” ». Pour cela, cinq ou six personnes travailleront à plein temps.

En tout, 12 box de cuisine seront répartis sur plusieurs étages, dont 8 ont déjà trouvé preneur. Cuisine locale, africaine, orientale, laotienne ou encore brésilienne, il y en aura pour tous les goûts. A terme, Popafood prévoit « entre 15 et 20 enseignes» dans ses cuisines.

Ouverture le 18 avril

Malgré une pétition lancée par les habitants du quartier pour stopper ce projet, la “dark kitchen” de Popafood va bel et bien voir le jour à Toulouse, le lundi 18 avril prochain à 11h30, comme l’indique un compte à rebours sur leur site officiel. « Tout sera prêt pour l’ouverture, se félicite Eric Descargues. Les box de cuisine sont opérationnels, il nous reste des détails à régler sur la partie commande à emporter, mais ça sera prêt pour le jour J ».

Avec malgré tout quelques mois de retard sur la date d’ouverture initiale, qui était prévue pour novembre 2021 : « Le bâtiment, les travaux, ce n’est pas une science exacte », ironise Eric Descargues.

Elioth Salmon

Infos pratiques : Popafood, 32bis avenue Honoré Serres, Toulouse. Ouvert du lundi au vendredi 11h30-23h et le week-end 10h30-23h.