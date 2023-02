Plan de déplacements urbains (PDU) de Toulouse : les associations tendent la main à Tisséo

Après l’annulation par la Cour administrative d’appel de Toulouse du plan de déplacements urbains (PDU), l’association 2 Pieds 2 Roues invite Tisséo à revoir sa copie en concertation avec les associations.

L’association 2 Pieds 2 Roues propose de collaborer avec Tisséo pour formuler un nouveau PDU. © Alix Drouillat

« Regardons l’avenir ». À Toulouse, l’association 2 Pieds 2 Roues se dit prête à être « force de propositions » dans la conception d’un nouveau plan de déplacements urbains (PDU), en collaboration avec d’autres associations, afin de « promouvoir des déplacements propres, efficaces et moins dispendieux, répondant aux besoins et urgences de la société du XXIe siècle ». Une main tendue, donc, vers Tisséo Collectivités, dont le PDU formulé en 2018 a définitivement été annulé suite la décision de la Cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse le 19 janvier dernier.

Pour rappel, le tribunal a estimé que le PDU ne disposait pas de « solutions de substitution raisonnables ». Autrement dit, que Tisséo n’avait pas suffisamment justifié que son projet était le plus approprié, notamment à cause du manque de scénarios alternatifs. Aussi, la Cour administrative d’appel a relevé l’absence d’indicateurs permettant de contrôler et de suivre les résultats de ce Projet Mobilités porté jusqu’à 2030.

Les associations souhaitent s’investir dans le nouveau PDU

Ainsi, l’association 2 Pieds 2 Roues souhaite que « démarre immédiatement la réflexion pour un nouveau PDU ». Pour ce faire, « l’intérêt général doit être privilégié ; les voix des citoyens et des associations doivent être entendues sincèrement. […] Il s’agit de changer radicalement d’approche : Tisséo ne doit plus être qu’une simple chambre d’enregistrement des projets de mobilités issus des promesses électorales. Elle doit redevenir la structure qui veillera à développer les solutions qui répondront au mieux aux besoins, aux objectifs fixés et au meilleur coût », insistent les membres de l’association qui militent pour le développement du vélo et de la marche à Toulouse.

Selon eux, la première étape consiste à définir les objectifs du nouveau PDU. Ceci, afin de répondre aux besoins des habitants, aux objectifs environnementaux, financiers et de santé publique, et aux prescriptions des lois (LOM, accessibilité…). Puis, la deuxième étape sera de « définir les indicateurs de suivi des objectifs permettant de s’assurer que le plan se déroule conformément aux prévisions. Et de prévoir des actions correctives pour corriger la trajectoire si besoin », terminent les membres de 2 Pieds 2 Roues. La main tendue par les associations sera-t-elle saisie par Tisséo ?…