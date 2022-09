Peintures Barbares, l’exposition anniversaire de Lieu-Commun

Lieu-Commun, espace toulousain de création et de rencontres artistiques, fête son quinzième anniversaire avec son exposition “Peintures Barbares”, de ce samedi 24 septembre au 12 novembre 2022. Un évènement qui réunit une quarantaine d’artistes sur 450 mètres carrés.

Lieu-Commun n’est pas uniquement réservé aux arts plastiques, il est aussi doté d’un studio d’enregistrement sonore et peut même monter une scène (ici David Bazan en 2013). Crédit photo : Pierre Priot / CC BY-SA-NC-ND 2.0.

« Plutôt qu’un lieu d’art aseptisé, Lieu-Commun est une hétérotopie vivante où l’art se donne à voir avec générosité », c’est ainsi que cet espace, ou “artist run space”, est présenté par son équipe. Il fête en 2022 ses 15 ans, et organise pour l’occasion une exposition intitulée “Peintures Barbares”, qui se déroulera de ce samedi 24 septembre jusqu’au 12 novembre.

Installé dans une ancienne chemiserie de 1000 m2 dans les faubourgs de Toulouse, Lieu-Commun propose différents ateliers pour les artistes, plasticiens comme sonores, ainsi que 450 m2 consacrés à l’exposition d’art contemporain. Il se veut ainsi un lieu de création, d’exposition, et de rencontre entre les artistes et les publics, amateurs d’art ou habitants du quartier Bonnefoy.

Plus de quarante artistes à l’honneur pour les 15 ans de Lieu-Commun

Pour ses 15 ans, Lieu-Commun réunit « des artistes de toutes familles et de toutes générations qui proposent des peintures aussi bien issues de l’art contemporain que du graffiti: pas de grand écart conceptuel ici, mais la conscience que face à un retour à une peinture académique qui s’épanouit en image de réseaux sociaux, existe aussi une peinture plus libre et sauvage qui aime à emprunter les chemins de traverses ».

“Peintures Barbares” est une exposition iconoclaste de peintures, qui va des formes les plus classiques, comme le tableau, aux plus aventureuses comme le vêtement ou le mobilier.

Les artistes à l’honneur au Lieu-Commun : Debby Barthoux, Morgane Bertrande, Julien Bouillon, Catherine Branger, Tatiana Defraine, Jean Denant, Noël Dolla, Mickaël Duval, Valérie du Chéné et Régis Pinault, Philippe Fangeaux, Pierre Fisher, Adrien Fregosi, Thibault Gaudry, Philippe Hortala, Chad Keveny, Rebecca Konforti, Sam Krack, Jeanne Lacombe, Maurane Leder, Alex Less, Arnaud Loumeau, Mathilda Marque Bouaret, Lori Marsala, Sarah Melen, Nicolas Milhé, Marion Mounic, Frédéric Périmon, Marianne Plo, Manuel Pomar, Pacôme Ricciardi, Guilhem Roubichou, Romain Ruiz Pacouret, Katharina Schmidt, Emmanuel Simon, Cédric Teisseire, Tilt, Jeanne Tzault, Béatrice Utrilla, Christian Vialard, Marie Zawieja.