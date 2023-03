Où fêter la Saint-Patrick à Toulouse et ses environs ?

On célèbre la Saint-Patrick ce vendredi 17 mars en Irlande, mais aussi à Toulouse et dans son agglomération… Pour l’occasion, plusieurs événements sont prévus dans la Ville rose, et dans ses environs, qui pour une fois, se parera de vert. Sortez vos kilts et vos plus belles chemises à carreaux pour débuter le week-end de manière festive. Voici quelques idées pour passer une bonne soirée… celtique.

Musique irlandaise à Fonsorbes

Quoi de mieux pour fêter la Saint-Patrick que de se plonger dans une ambiance musicale irlandaise. C’est ce que vous propose le chanteur et musicien irlandais Gerry Carter, lors du concert qu’il donnera à Fonsorbes. De sa voix chaude et grave, il chante son pays, accompagné de musiciens de talent. Ensemble, ils vous emmèneront au large des rivages d’Irlande, au son des violons, guitares, et autres mandolines desquels sortiront des musiques traditionnelles enjouées, des airs de danses rapides, des mélodies mélancoliques, qui créeront une ambiance joyeuse, spontanée, chaleureuse, enveloppée de ce charme typiquement irlandais. Également, des chants à trois voix, typiques de “l’île émeraude”, vous transporteront également outre-Manche. Impossible de ne pas frapper des mains ou taper des pieds durant ce concert empli d’une énergie résolument positive. D’ailleurs, vous serez même invité à vous initier à la danse irlandaise. Immersion totale !

Infos pratiques : “Les Barbars”, le vendredi 17 mars à 21h, à la Salle du Trépadé à Fonsorbes. Tarifs : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservations en ligne.

Saint-Patrick’s day à Saint-Clar de Rivière

À vos plus beaux déguisements pour fêter la Saint-Patrick CC-BY-2.0 garryknight-Wikimedia commons

Le comité des fêtes de Saint-Clar de Rivière (à moins de 30 kilomètres de Toulouse) a décidé, pour la première fois, de célébrer la Saint-Patrick comme il se doit. Pour cela, il donne rendez-vous pour une soirée spéciale aux couleurs de l’Irlande, placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Vous pourrez ainsi assister à des démonstrations de danses irlandaises sur fond de musique celtique, tout en sirotant une bière, breuvage national en Irlande s’il en est. Et pour que la fête soit encore plus amusante, les organisateurs vous suggèrent de venir déguisé, et de participer à l’élection de miss et mister “Saint-Patrick”. Kilts, chemises à carreaux, chapeaux hauts de forme, bretelles… de couleur verte bien sûr, seront de rigueur ! Le détail qui fera de vous un véritable Irlandais étant de porter un trèfle, sous toutes les formes imaginable (broches, lunettes, accessoires gonflables, barrettes…). Soyez originaux !

Infos pratiques : “St Patrick’s day”, le vendredi 17 mars à partir de 19h, à la salle des fêtes de Saint-Clar de Rivière. Entrée gratuite.

Une soirée dans un “pub”, comme un vrai Irlandais

On se prépare à fêter la Saint-Patrick au Thirty Monk de Toulouse ©Facebook The Thirty Monk

Pour fêter la Saint-Patrick, il est un triptyque traditionnel à respecter : boire de la bière (avec modération), écouter de la musique et danser. Et tout cela, habillé aux couleurs de l’Irlande. Le meilleur endroit pour se faire étant les pubs… irlandais de préférence ! À Toulouse, le Dubliners a notamment prévu une soirée spéciale pour l’occasion avec des chansons irlandaises et de la musique celtique, de la Guiness aux tireuses et un “paddy burger” aux saveurs d’outre-Manche. The Thirsty Monk sort également le grand jeu en programmant un concert avec violons de “Billy’s Lab” et en proposant pour l’occasion des « boissons vertes spéciales ». Au V and B de Labège, on innove aussi : un nouveau cocktail au whisky sur la carte et une chasse aux trèfles (si un trèfle est caché sous votre consommation, elle vous est offerte).

Rugby, bières et concert à Lespinasse

À Lespinasse, l’Espace Canal des 2 Mers se transforme en pub irlandais le temps d’une soirée, pour fêter la Saint-Patrick. Mais pour que la fête soit complète, les organisateurs ont choisi de la programmer le 18 mars. Ainsi, viendra s’ajouter à la bière et aux musiques celtiques, le rugby. À 15h45, la rencontre du Tournoi des VI Nations France-Pays de Galle sera retransmise sur écran géant, ainsi que le match opposant l’Angleterre à l’Irlande à 18h. De quoi bien lancer la soirée “Pub irlandais” qui suivra grâce au bar à bières du Tennis club. Mais aussi à la prestation du groupe de musique irlandaise “The Green Duck”, qui vous fera découvrir les plus grands airs de jig, reel, hornpipe et polka traditionnels. La fin de la soirée étant animée par un DJ.

Infos pratiques : Fête de la Saint-Patrick, le samedi 18 mars à partir de 15h45, à l’Espace Canal des 2 Mers à Lespinasse. Entrée gratuite.