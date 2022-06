L’Orchestre national du Capitole de Toulouse accueille deux violonistes ukrainiennes

Depuis le 24 mai 2022, l’Orchestre national du Capitole accueillent deux musiciennes ukrainiennes. L’accueil des violonistes devrait durer deux mois.

Yevgeniia Atamas et Liudmyla Zolotarova rejoignent les rangs de l’Orchestre national du Capitole. ©Patrice Nin-Mairie de Toulouse

Les gestes de solidarité continuent. A Toulouse, l’Orchestre national du Capitole participe à l’entraide envers les Ukrainiens. De quelle manière ? En accueillant deux violonistes renommées d‘Ukraine. Cet accueil intervient dans le cadre du soutien envers les réfugiés fuyant le pays, attaqué par la Russie depuis le 24 février dernier.

Trois mois après le début du conflit, Yevgeniia Atamas et Liudmyla Zolotarova rejoignent les rangs de l’orchestre toulousain. Elles partagent la scène depuis le 24 mai dernier. D’un côté, Yevgeniia Atamas a joué au sein de l’Orchestre symphonique de Kiev et de l’Orchestre symphonique de la radio et télévision de Kiev. Sa binôme, Liudmyla Zolotarova, est violoniste au sein d’orchestre symphoniques depuis plus de 35 ans. Elle a également fait partie du Kherson Regional Philharmonic chamber orchestra.

L’Orchestre national du Capitole rejoint le plan d’accueil de la Philharmonie de Paris

Si cet accueil local est assurée par une cellule de Toulouse Métropole, cette initiative s’inscrit dans le projet lancé par la Philharmonie de Paris. L’objectif : accueillir un certain nombre de musiciennes au sein d’orchestre dans toute la France. L’ensemble parisien a confié la mission de coordination à Anna Stavychenko, la directrice déléguée de l’Orchestre symphonique de Kiev.

Épaulée par la Philharmonie de Paris, Anna Stavychenko veille à l’intégration des musiciennes à l’orchestre pour tout ou partie des concerts en tant que supplémentaires, hébergement, scolarisation de leurs enfants le cas échéant. L’Orchestre national du Capitole de Toulouse a répondu présent comme plusieurs orchestres français.