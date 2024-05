Vaccin contre le cancer : l’Oncopole avance dans ses essais cliniques

L’IUCT franchit une nouvelle étape cruciale dans le développement d’un vaccin individualisé contre le cancer à l’Oncopole. Un essai clinique lancé en 2020 passe à la phase 2.

Au centre, les locaux du Canceropole Oncopole à Toulouse. © MeloDPhoto / Shutterstock.com

L’Institut universitaire du cancer de Toulouse (IUCT) franchit une nouvelle étape cruciale dans le développement d’un vaccin individualisé contre le cancer au début du mois de mai. En incluant le premier patient de la phase 2 de l’essai clinique, l’Oncopole confirme son leadership dans cette recherche de pointe.

Des résultats encourageant durant la première phase

« Avec des résultats globaux positifs en phase 1, l’objectif de la phase 2 est de confirmer le bénéfice médical du vaccin contre les rechutes de certains cancers, notamment ORL », indique l’IUCT dans un communiqué. « D’une part, tous les patients tolèrent bien ce vaccin, et d’autre part, une réponse immunitaire forte est observée chez chacun d’eux et ce sur une longue durée », explique le professeur Jean-Pierre Delord, directeur général de l’Oncopole et médecin investigateur de l’étude, dans un communiqué.

L’essai de phase 2, lancé début mai, s’inscrit dans la continuité des travaux menés lors de la première phase. Avec l’inclusion du premier patient, six nouveaux centres investigateurs rejoignent le projet, portant ainsi le nombre total de participants à 46, contre 32 auparavant. Cette augmentation du nombre de patients permettra de collecter davantage de données et de consolider les résultats obtenus lors de la phase précédente.

Un programme innovant pour le vaccin contre le cancer à l’Oncopole

Le programme d’investigation clinique du vaccin individualisé TG4050, lancé en 2020, vise à proposer une approche innovante pour certains cancers ORL. Lors de l’intervention chirurgicale, une analyse de la tumeur permet d’identifier des mutations et des protéines anormales issues de ces mutations. Une IA sélectionne les plus susceptibles de réveiller les cellules immunitaires du patient contre ses cellules cancéreuses. Le vaccin, fabriqué en laboratoire pendant la radiothérapie, est ensuite utilisé pour le traitement personnalisé des patients.

Les résultats préliminaires sont encourageants, avec aucun cas de récidive observé chez les patients du bras de vaccination immédiate de la phase 1.