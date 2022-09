«Si tu revêts la peau de l’ombre», la nouvelle exposition de 100Taur

L’artiste plasticien, peintre et sculpteur 100Taur, débarque au Théâtre des Mazades de Toulouse pour une nouvelle exposition, à partir du 22 septembre. Une trentaine d’œuvres ont été sélectionnées pour réaliser «Si tu revêts la peau de l’ombre», dont la moitié d’inédites.

100Taur est un artiste qui utilise plusieurs genres d’arts plastiques, notamment la peinture murale mais aussi la sculpture. Crédit photo : ©100Taur.

Les chimères et les monstres sortis de son esprit habillent les murs à Toulouse ou à Montauban, sa ville d’origine. L’artiste aux multiples facettes Nicolas Giraud, alias 100Taur, est notamment connu pour ses graffs et peintures murales, comme celle qui orne désormais les 260 mètres carrés de façade du Théâtre des Mazades, le lieu de sa nouvelle exposition.

Intitulée « Si tu revêts la peau de l’ombre », cette dernière est installée depuis le 22 septembre 2022, et se poursuivra jusqu’au 18 novembre. Elle est composée d’une trentaine d’œuvres de l’artiste, dont une quinzaine sont inédites, qui lui aura demandé neuf mois de travail.

L’histoire racontée par 100Taur dans cette exposition

« Revêtir la peau de l’ombre, se faufiler dans ses souvenirs d’enfance, s’y blottir et les faire exister en les remodelant dans le présent… C’est ce rapport singulier au temps qui amène 100TAUR à explorer son enfance afin de nourrir son travail. De cet aller-retour entre passé et présent naît un fil invisible, s’étirant depuis les goûts cultivés dès son plus jeune âge jusqu’au geste de création.

Ce projet est l’occasion de prendre le temps long de la recherche, de l’habiter, laisser ses pensées et sa pratique vagabonder, prendre forme, rebrousser chemin, recommencer. Ici et là, au sein d’une immense installation végétale, sont visibles des symboles du temps qui fuit et fond entre nos doigts, pour finir par disparaître, avec des allusions écologiques par une mise à l’honneur de la nature, source inépuisable d’inspiration pour 100TAUR » : voici comment l’artiste décrit cette nouvelle exposition.