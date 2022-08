Nouvelle école, « cours Oasis », expérimentations… Les nouveautés pour la rentrée à Toulouse

Plusieurs nouveautés sont au programme de cette rentrée 2022 dans les écoles de Toulouse. Parmi elles : un nouvel établissement scolaire, la végétalisation de certaines cours de récré et des expérimentations pour plus de sécurité.

Quelques nouveautés marquent cette rentrée à Toulouse (CC BY I.Clio / wikimedia commons)

Près de 34 000 élèves sont inscrits dans les 209 écoles publiques de la Ville rose pour cette rentrée 2022-2023. Quelques nouveautés attendent les petits toulousains le 1er septembre prochain. La mairie les a présentées à l’occasion d’une conférence de presse ce 24 août.

Ouverture d’une nouvelle école à la rentrée

À noter tout d’abord, l’ouverture d’un nouvel établissement. Il s’agit du groupe scolaire Jules-Géraud Saliège. Situé dans le quartier Lalande, il aura une capacité de 10 classes de maternelle et de 14 d’élémentaire et accueillera les élèves de l’école provisoire installée dans l’impasse Jean Alphand.

Ce nouvel établissement scolaire tout juste ouvert, la Ville va lancer la construction d’autres écoles. Quatre seront effectivement en chantier à la rentrée : les groupes scolaires Barigoude (Saint-Martin du Touch), Dortis (Lalande), Saint-Simon (Saint-Simon) et la maternelle Aubrac (la Salade).

Des travaux dans plusieurs écoles de Toulouse

En plus de ces nouvelles écoles, la mairie réhabilite ou étend des anciennes. Cette année, le groupe scolaire Olympe de Gouges, dans le quartier de Croix-Bénite, en a profité. Dans le détail, l’école disposera d’un nouveau pôle restauration, d’une salle de jeux et de locaux pour le personnel dès la rentrée d’automne.

La Ville de Toulouse a également réalisé des travaux de maintenance, de sécurité, d’amélioration du bâti ou d’aménagement durant tout l’été en prévision de la rentrée dans certains établissements. Cela a notamment été le cas à l’école Lesseps, Les Vergers, Ronsard, Léo Lagrange ou encore Oustalous.

Végétalisation de certaines cours de récréation

De même, la municipalité a transformé et végétalisé plusieurs cours de récréation cet été. Les élèves des écoles Saouzelong, Anatole France, Paul Bert, Bastide 2 et Alfred de Musset vont ainsi pouvoir découvrir de nouveaux arbres et aménagements paysagers. L’objectif de ces « cours Oasis » : créer de l’ombre et rafraîchir l’air.

Toujours dans une démarche de transition écologique, deux expérimentations vont être lancées sur la gestion des biodéchets : l’une sur la collecte et le compostage par un prestataire extérieur dans les écoles maternelle La Juncasse et Bénézet, l’autre sur le compostage sur place à l’école maternelle Mailhos et l’école élémentaire la Terrasse.

Des expérimentations pour plus de sécurité

Pour plus de sécurité aux abords des écoles, la mairie va par ailleurs réaliser de nouvelles expérimentations à la rentrée. Des balisettes vont ainsi être posées pour protéger les pistes cyclables du stationnement sauvage aux abords de quatre écoles : Les Oustalous, Bonnefoy, Saint-Exupère et Bécanne.

Des rues scolaires verront aussi le jour à proximité de quatre établissements : Falguière, Patte d’oie, Etienne Billières et Calas-Dupont. Pour information, les rues scolaires sont des voies publiques donnant sur l’entrée d’une école où des aménagements adaptés interdisent l’accès des véhicules motorisés.