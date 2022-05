Monsanto, ferme des Pradettes… Voici les manifestations ce week-end à Toulouse

Une marche contre Monsanto ou encore un “Happening die” pour la ferme urbaine des Pradettes… Voici les différentes manifestations prévues à Toulouse ce samedi 21 et dimanche 22 mai 2022.

Une marche est organisée à la place du Capitole contre Monsanto-Bayer et l’agro-chimie ce samedi. (CC BY-SA Pierre Selim)

Deux rendez-vous à Toulouse ce samedi 21 et dimanche 22 mai 2022. Ce week-end, deux manifestations défendent deux problématiques différentes. Plusieurs association organisent une marche contre Monsanto-Bayer et l’agro-chimie à la place du Capitole ce samedi. Puis le lendemain, de manière plus locale, un “Happening die” prendra place sur la place des Pradettes. Cette manifestation conteste la réponse négative des élus concernant le projet de la ferme urbaine des Pradettes.

Une manifestation contre Monsanto à Toulouse

Plusieurs associations environnementales donnent rendez-vous place du Capitole ce samedi 21 mai à 11h. Elles organisent pour l’occasion une marche contre le géant Monsanto-Bayer et l’agro-chimie. « A l’heure où les scandales et les procédures en justice s’accumulent (agent orange, chlordécone, glyphosate, …), nous voulons exprimer notre refus du monde toxique de Monsanto », expliquent les organisateurs de l’événement dans un communiqué.

Ils souhaitent défendre notamment la biodiversité, l’agro écologie et l’élevage paysan, une alimentation saine et accessible à tous. L’équipe organisatrice de la marche constate : « le quinquennat qui s’achève a été celui du renoncement : pas d’interdiction du glyphosate, réautorisation des insecticides néonicotinoïdes, échecs des plans ecophyto, soutien à l’agriculture biologique insuffisant, nouvelle PAC catastrophique … ».

Un “Happening die” pour le projet de ferme urbaine des Pradettes à Toulouse

Du côté du projet de ferme urbaine des Pradettes à Toulouse, l’association N.A.T.U.R.E.S organise un “Happening die” à 11h ce dimanche 22 mai. Cette manifestation intervient après la réponse négative des élus. L’association explique que « les élus rencontrés le 8 avril n’avaient pas lu le dossier qui leur avait été envoyé 2 semaines auparavant ».

Selon l’association, cinq élus se sont prononcés de manière négative sur le projet. Les bénévoles de N.A.T.U.R.E.S n’ont pas apprécié le courrier de réponse des élus : « le courrier de rejet des élus en date du 14 avril comporte une série de “pseudos arguments”, déroulés sans cohérence, basés sur des contre-vérités et qui étaient à l’évidence avancés dans le seul but de refuser un projet porté par des habitants soucieux du “bien commun” ».

Ce dimanche, les membres de Collectifs écologiques comme Alternatiba, Extinction Rébellion accompagneront les membres de l’association N.A.T.U.R.E.S. Ensemble, ils dénonceront leurs différends avec la mairie : « l’action, non violente mais non déclarée, démarrera à 11 heures précises ».