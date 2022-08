TFC. Mikkel Desler rassurant après sa blessure : « Je me sens bien »

Durant une conférence de presse d’avant match, le défenseur du TFC Mikkel Desler s’est exprimé sur sa forme du moment, le passage de la Ligue 2 à la Ligue 1 et le début de saison des Violets.

Le défenseur du TFC Mikkel Desler. Crédit photo : Toulouse Football Club

Le défenseur du TFC Mikkel Desler se veut rassurant avant le match contre Nantes dimanche 28 août à 13 heures. Le Danois de 27 ans s’est blessé pendant la préparation du club et est apparu parfois en difficulté durant la rencontre avec Lorient lors de la troisième journée du championnat.

« J’ai eu un petit problème au talon pendant la préparation. Mais ça va. Je me sens bien, on fait juste attention. J’ai eu des séances d’entraînement adaptées, mais petit à petit, je rejoins le groupe. Je me sens mieux de jour en jour », assure le défenseur durant une conférence de presse d’avant match.

💬 "De solides débuts"



Ses premiers pas en @Ligue1UberEats, sa forme du moment, le début de saison toulousain… Découvrez le passage de Mikkel #Desler en conférence de presse avant #FCNTFC 🎥



👉 https://t.co/Mr1DHa7TtI pic.twitter.com/FRiUj7lGQM — Toulouse FC (@ToulouseFC) August 26, 2022

L’historique avec Nantes

La rencontre avec Nantes est très attendue dans la mesure où le TFC a manqué la montée en Ligue 1 au profit des Canaries l’an dernier. Mikkel Desler n’y était pas puisqu’il a rejoint le club durant le mercato qui a suivi. « Nous n’en avons pas encore parlé avec le coach. Peut-être qu’il en parlera dimanche. Mais j’en ai parlé avec des anciens. C’était une grosse déception. Mais maintenant, il faut avancer », déclare Mikkel Desler.

Interrogé sur le début de saison du TFC, Mikkel Desler déclare qu’il aurait « aimé deux points de plus, ça aurait été mieux. Mais cinq points, c’est un bon début. Nous avons une équipe solide avec des bons moments, et d’autres, moins bons. »