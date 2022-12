Des manifestations pour dénoncer le manque d’AESH à Toulouse

La FCPE organise des manifestations pour réclamer des moyens afin d’accompagner les enfants en situations de handicap. Le syndicat estime qu’il manque plus de 300 AESH à Toulouse et en Haute-Garonne.

Il manquerait 300° AESH pour accompagner les élèves en situation de handicap à Toulouse et en Haute-Garonne selon la FCPE. Photo d’illustration. © I.Clio / wikimedia commons

La FCPE organise une manifestation décentralisée pour dénoncer le manque de moyens humains consacré à l’accompagnement des élèves en situation de handicap à Toulouse. Ce sont en fait plusieurs manifestations qui seront organisées devant des établissements scolaires de la Ville rose mardi 6 décembre entre 8 heures et 8h30.

PÉTITION – FCPE 31 « Manque d’AESH : Le rectorat nous handicape ! » – Signez la pétition ! https://t.co/T3J4SZp6ss via @ChangeFrance pic.twitter.com/GfMKbcCdDs — FCPE31 (@FCPE31) December 1, 2022

Il manque 300 AESH à Toulouse et en Haute-Garonne selon la FCPE

Le syndicat rappelle que « le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental. (…) Les gouvernements successifs et l’administration de l’Éducation Nationale ont beaucoup communiqué sur cette grande cause nationale qu’est l’inclusion. Malheureusement, elle reste une utopie, faute de moyens alloués. »

« En réalité, de nombreux élèves qui ont été reconnus en situation de handicap par les Maisons départementales des personnes handicapées ne peuvent bénéficier d’un accompagnement en raison de la pénurie de personnel accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) », déplore la FCPE dans un communiqué.

Le syndicat note trois conséquences :

– Pour ces élèves, c’est une rupture d’égalité et souvent une grande souffrance.

– Pour les parents de ces élèves, c’est bien souvent un combat continu et épuisant pour faire valoir le droit à un accompagnement.

– Pour les autres élèves de la classe et les enseignants, c’est une source de mal-être et de stress face aux difficultés rencontrées.

« Cette situation est source de profondes inégalités en fonction du niveau de connaissances des droits et des recours possibles de la part des familles », insiste le syndicat. « Dans le département de la Haute-Garonne, on estime qu’il manque plus de 300 postes d’AESH ! »