La Mairie de Toulouse recherche des assesseurs pour les législatives

La Mairie de Toulouse est à la recherche d’assesseurs bénévoles pour tenir les bureaux de vote lors des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. La Ville rose comptabilise 265 bureaux de vote.

« Devenez assesseur d’un bureau de vote ». Nombreux sont les électeurs toulousains à avoir reçu cet appel à bénévoles dans leur boîte mail. La Ville rose, tout comme Colomiers, anticipe l’organisation des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Et pour ce faire, la Mairie de Toulouse recherche des assesseurs auprès des électeurs inscrits sur les listes électorales de la ville.

Les assesseurs, ces bénévoles chargés d’assurer l’organisation des bureaux de vote et le bon déroulement des élections, doivent remplir plusieurs missions. Lors des journées électorales, l’assesseur est notamment chargé de « contrôler et faire signer la liste d’émargement » ou encore « d’apposer sur la carte électorale le timbre portant la date du scrutin », précise la Mairie de Toulouse. Il peut également être amené à suppléer le président du bureau de vote, en l’aidant par exemple à vérifier l’identité des électeurs ou à tenir les urnes.

Pour devenir assesseur, une seule condition est requise : être inscrit sur les listes électorales du département du bureau de vote concerné.

200 assesseurs recherchés à Toulouse

À Toulouse, deux assesseurs par bureau de vote sont recherchés, soit un total de 520 bénévoles pour assurer le bon fonctionnement des 265 bureaux de vote de la ville. « Un certain nombre de personnes se sont portées candidates suite à nos annonces mais nous savons bien qu’il en faudra davantage. Ainsi, tout ceux qui souhaitent participer sont les bienvenus. Aujourd’hui, environ 400 bénévoles ont répondu présents mais nous enregistrerons forcément des désistements. Pour sécuriser la bonne tenue des bureaux de vote, nous avons besoin de 200 assesseurs supplémentaires », précise Sacha Briand, adjoint au maire de Toulouse, chargé des élections.

Un phénomène très ancien

Le manque d’assesseurs ne date pas d’hier. « C’est un phénomène très ancien. Nous manquons régulièrement de bénévoles », déplore Sacha Briand. « Les partis politiques ne désignent plus d’assesseurs puisqu’ils ont moins de militants. Et les candidats, qui sont les premiers à devoir désigner des assesseurs, le font assez peu finalement. Il faut que chacun assume ses responsabilités et que les candidats se mobilisent pour convaincre de potentiels assesseurs de participer à la tenue des bureaux de vote », termine-t-il.

Pour candidater comme assesseur

Charlotte Benatti