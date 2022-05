Où trouver les loyers les moins chers de l’agglomération toulousaine ?

L’Observatoire local des loyers de l’agglomération toulousaine vient de publier son dernier rapport faisant état d’une légère augmentation en 2021, tant dans le centre de la Ville rose que dans sa périphérie. Et sans surprise, les loyers sont moins chers au fur et à mesure que l’on s’éloigne de Toulouse.

Tout comme les prix de vente, mais dans une moindre mesure, les loyers subissent une légère hausse dans l’agglomération toulousaine en 2021, selon le dernier rapport de l’Observatoire local des loyers. Celui-ci fait état d’un prix médian qui s’élève à 11.50 euros le mètre carré, soit 20 centimes de plus qu’en 2020. Logiquement, c’est au centre-ville de Toulouse que les loyers sont les plus élevés (12.4€ le m²). Ceux-ci diminuant au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la Ville rose. Toutefois, l’organisme précise que la surface des logements étant plus importante en périphérie de la métropole (19 m² d’écart), le montant des quittances est plus élevé dans les villes moyennes alentour (627€) qu’à Toulouse même (547€).

La ville de Toulouse, toujours très prisée, et donc plus chère

Les prix des loyers sont fortement impactés par la situation géographique des logements, et la demande sur cette même zone. Ainsi, dans l’hyper-centre de Toulouse, très prisé des étudiants, qui occupent un quart du parc locatif privé, et des jeunes actifs, les loyers médians sont particulièrement élevés : 14.5 euros le mètre carré. Un phénomène qui s’explique également « par une offre importante en termes de commerces, de transports et de services », estime l’Observatoire local des loyers. Un prix d’autant plus élevé que les surfaces disponibles dans cette zone restent modestes. En effet, le prix médian d’un studio, loué en 2021, en centre-ville de Toulouse, est de 18.4€/m² hors charges, soit 450 euros par mois. Pour un T3, le loyer médian atteint les 770 euros mensuels (HC).

Les loyers sont beaucoup plus abordables dans les nouveaux quartiers, un peu plus excentrés, comme Borderouge, Montaudran ou Tibaous, dans lesquels le loyer médian avoisine les 550 euros par mois (HC), tous logements confondus. Ainsi, pour un appartement composé de trois pièces, il faudra compter 650 euros par mois, soit 10€/m². De même, dans les quartiers organisés en grands ensembles d’immeubles comme le Mirail, la Reynerie ou les Izards, les loyers sont plus accessibles, avec un prix médian de 10.8€/m², soit 560 euros par mois (HC). Un T3 s’y loue 610 euros (HC) mensuels en 2021, et un T4, 722 euros.

Les communes périphériques de Toulouse où les loyers sont parmi les moins chers

Sans surprise, plus on s’éloigne de Toulouse et moins les loyers sont élevés. En effet, nombre de communes avoisinantes affichent un loyer médian à 10 euros le mètre carré. C’est le cas de Fenouillet, Aucamville et Pechbonnieu dans le Nord, de Colomiers, Plaisance-du-Touch et Cugnaux dans l’Ouest, de Portet-sur-Garonne, Auzeville et Lacroix-Falgarde dans le Sud, et de Flourens et Auzielle dans l’Est. Dans ces villes, le loyer médian est de 655 euros par mois (HC) en 2021, toutes surfaces confondues. Ainsi, il faut prévoir 820 euros mensuels (HC) pour louer un appartement de quatre pièces et plus. Et 985 euros par mois pour une maison.

Sur cette même couronne, il est possible de trouver encore moins cher, avec des loyers médians inférieurs à 10€ le mètre carré. Ainsi, à Launaguet, Mondonville, Brax, Frouzins, Seysses, Pechbusque, Aigrefeuille ou encore Mondouzil par exemple, les maisons de quatre pièces et plus, se louent 850 € par mois (HC). Quant au loyer médian d’un T3, il se fixe à 600 euros mensuels (HC).

Des loyers qui progressent mais qui restent inférieurs aux grandes agglomérations françaises comme Bordeaux, Lyon, Lille ou Marseille, comme le constate l’observatoire local. « Ils se rapprochent davantage de ceux enregistrés dans des villes de moindre taille telles que Nantes, Strasbourg, Grenoble ou Rennes », précise l’organisme.