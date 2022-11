Ligue 1. Le TFC impuissant face à l’AS Monaco

Le TFC s’est incliné 0-2 au Stadium, ce dimanche 6 novembre face à l’AS Monaco. Dominés tout le match par un adversaire plus fort sur le papier, les Violets ne prennent aucun point sur cette 14e journée de Ligue 1.

Les Violets en sont à leur quatrième match amical de cette présaison. Logo : ©Toulouse Football Club.

Philippe Montanier l’avait dit, les Monégasques étaient meilleurs sur le papier. La différence s’est aussi faite sentir sur le terrain, ce dimanche 6 septembre après-midi, lors de la 14e journée de Ligue 1. L’AS Monaco s’est imposé 2-0 contre le TFC, sur la pelouse du Stadium.

Les Violets n’ont pas réussi à décoller dans ce match, dominés dans la plupart des secteurs de jeu par les Monégasques. S’ils ont réussi à tenir le choc en première période, avec un Maxime Dupé toujours en forme, ils ont craqué dans la seconde.

Le résumé du match

L’entame de match était plutôt réussie pour le TFC, qui avait légèrement plus de possession que l’AS Monaco dans les vingt premières minutes de jeu. Une possession stérile, puisque les actions inquiétantes étaient du côté des visiteurs. Maxime Dupé a permis aux Toulousains de tenir, avec des parades d’exception dont il a le secret.

Mais en sortant des vestiaires, les Monégasques sont revenus encore plus puissants. Le premier but a été inscrit dès le début de la seconde période. Golovin enroule une frappe spectaculaire et trouve la lucarne, Dupé ne peut rien faire (46′, 0-1). En réponse, les entrées de Chaibi et de Dallinga n’ont pas suffi à renverser la vapeur. L’ASM a ensuite profité de la sortie temporaire de Sylla, touché à la tête, pour se démarquer dans sa zone et inscrire un but à 11 contre 10 (Embolo, 60′, 0-2).

Les compositions du TFC et de l’AS Monaco

TFC : Dupé – Keben, Rouault, Nicolaisen, Sylla – Dejaegere (Cap.), Spierings, van den Boomen – Ratão, Aboukhlal, Birmancevic.

AS Monaco : Nübel – Vanderson, Disasi (Cap.), Maripan, Henrique – Akliouche, Fofana, Golovin, Minamino – Embolo, Volland.