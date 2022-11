TFC. « On sait qu’on peut faire quelque chose contre Monaco », avertit Aboukhlal

Ce dimanche 6 novembre à 15h, pour la 14e journée de Ligue, le TFC reçoit l’AS Monaco au Stadium. Avec une bonne forme à domicile, les Violets ont les moyens d’obtenir un résultat.

Crédit : © Fabien Pomiès / JT

« Tout le monde est disponible » dans l’effectif toulousain, à l’exception de Rhys Healey, a indiqué l’entraîneur Philippe Montanier en conférence de presse, vendredi 4 novembre. C’est la première bonne nouvelle pour le TFC, qui affronte l’AS Monaco ce dimanche 6 septembre à 15h, pour la 14e journée de Ligue 1. La seconde bonne nouvelle, c’est que le match se déroule au Stadium.

« Le gros point positif c’est cette montée en puissance à domicile, qu’il faut confirmer » rappelle Philippe Montanier. Sur sept matchs à domicile, les Violets comptabilisent trois victoires et trois nuls, pour une seule défaite (contre le PSG). Et si l’on regarde sur les quatre derniers matchs à domicile : trois victoires (Reims, Montpellier, Angers) et un nul contre Strasbourg. Mais l’adversaire du jour joue dans le haut du classement.

Les Monégasques sortent d’un succès européen contre l’étoile rouge de Belgrade (4-1), et sont sur une bonne dynamique à l’extérieur : quatre victoires, un nul, une défaite.

« On peut le faire »

En conférence de presse, Zakaria Aboukhlal se satisfait du visage montré par le TFC face aux grandes équipes, et ne semble pas effrayé par l’AS Monaco. « On sait qu’on peut faire quelque chose contre Monaco », déclare l’attaquant toulousain, serein. « C’est une équipe qui sera au dessus de nous sur la saison, mais sur un match on peut le faire », confirme quelques minutes plus tard son coach, Phillipe Montanier.

Pour affronter les Monégasques, voici le groupe retenu :

Gardiens : Dupé, Haug. Défenseurs : Costa, Diarra, Desler, Keben, Nicolaisen, Rouault, Sylla, Zandén. Milieux de terrain : Chaibi, Dejaegere, Genreau, Spierings, Van den Boomen. Attaquants : Aboukhlal, Birmancevic, Begraoui, Dallinga, Onaiwu, Ratao.