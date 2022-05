Ligue 2. Quatre figures du TFC nommées pour les Trophées UNFP

Plusieurs hommes forts du TFC sont en lice pour les Trophées du football de l’UNFP. Parmi eux, Rhys Healey et Branco van den Boomen. Les résultats seront dévoilés le 15 mai.

Le Toulouse Football club est mathématiquement assuré de rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine. Les Violets se battent désormais pour remporter le championnat de Ligue 2. Mais au-delà des récompenses collectives, il y a également des victoires personnelles à décrocher pour le staff toulousain.

L’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) vient de dévoiler les nommés pour la 30e édition des Trhophées du football. Parmi les noms retenus par l’UNFP, se trouvent plusieurs figures du TFC.

Branco van den Boomen et Rhys Healey briguent tous les deux le titre de meilleur joueur de Ligue 2. Actuellement, ils occupent respectivement les postes de meilleur passeur et meilleur buteur du championnat. Le Hollandais de 26 ans et le Britannique de 27 ans sont des piliers des Violets. Face à eux, pour ce titre, Youssouf M’Changama (EA Guingamp), Gauthier Hein (AJ Auxerre) et Gaëtan Charbonnier (AJ Auxerre).

C’est le rempart toulousain. Maxime Dupé est nommé parmi les meilleurs gardiens de la Ligue 2. Il n’a concédé que 31 buts aux adversaires du TFC. Il dispute le titre avec Vincent Demarconnay (Paris FC), Yahia Fofana (Havre AC), Donovan Léon (AJ Auxerre) et Benjamin Leroy (AC Ajaccio).

Pour le titre du meilleur entraîneur de Ligue 2, il aurait été difficile d’imaginer que Philippe Monanier ne soit pas nommé. Avec lui, le TFC retourne en Ligue 1, seulement deux ans après l’avoir quittée. Les autres prétendant au titre sont Omar Daf (FC Sochaux-Montbéliard), Thierry Laurey (Paris FC), Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) et Didier Tholot (Pau FC).

Les résultats seront donnés le dimanche 15 mai au cours d’une cérémonie diffusée sur La chaîne l’Équipe à partir de 21 heures.