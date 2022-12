Ligue 1. Voici la composition du TFC face à Marseille

Retour aux affaires pour le TFC qui se rend au Stade Vélodrome pour défier l’Olympique de Marseille ce jeudi 29 décembre à 21 heures.

Photo d’illustration : Les joueurs du TFC à l’extérieur. © Toulouse Football Club

Le championnat de Ligue 1 a repris du service. Parmi les rencontres de la seizième journée, mercredi 28 décembre, le PSG a battu Strasbourg, 2 à 1, tandis que Lyon s’est imposé face à Brest, 2 à 4. Ce jeudi 29 décembre, le TFC se joue au stade Vélodrome face à l’Olympique de Marseille à partir de 21 heures. La rencontre sera diffusée sur Prime Vidéo.

Pour ce match, le TFC fait face à une situation que l’entraîneur Philippe Montanier a qualifié d’ « incroyable » dans les colonnes de l’Équipe du lundi 26 décembre. « On n’a plus de latéraux. Déjà qu’on n’était pas très fournis, mais avec les blessures, on l’est encore moins. » Mikkel Desler et Kévin Keben sont à l’infirmerie.

La composition du TFC face à Marseille

Moins d’une heure avant le coup d’envoi, le TFC a dévoilé le onze de départ qui affrontera l’Olympique de Marseille. L’entraîneur Philippe Monanier fait notamment appel au jeune Christian Mawissa, âgé de 17 ans. C’est sa première titularisation en Ligue 1. Un temps pressenti, Oliver Zandén entamera la rencontre sur le banc, tout comme Zakaria Aboukhlal.

Maxime Dupé

Christian Mawissa, Anthony Rouault, Rasmus Nicolaisen, Issiaga Sylla

Stijn Spierings

Brecht Dejaegere, Branco van den Boomen

Rafael Ratão, Thijs Dallinga, Farès Chaibi

Remplaçants : Kjetil Haug, Ylies Aradj, Logan Costa, Moussa Diarra, Oliver Zandén, Zakaria Aboukhlal, Yanis Begraoui,, Veljko Birmancevic, Ado Onaiwu.