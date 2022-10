Ligue 1. Le TFC résiste face à l’OL

Lors de la 10e journée de Ligue 1, ce vendredi 7 octobre le TFC a réussi à accrocher le nul contre l’OL (1-1). Menés dès la 2e minute de jeu, les Violets n’ont pas sombré grâce à un Maxime Dupé des grands jours, et sont revenus au score grâce à Rafael Ratao.

Crédit photo : Makus Spiske / CC BY-SA

« Nous n’avons rien à perdre là-bas. Nous jouons dans un super stade, contre une super équipe. » avait prévenu Philippe Montanier avant le match. Le déroulé des évènements semble lui donner raison, puisque les Violets n’ont pas perdu à Lyon ce vendredi 7 octobre. L’OL recevait en effet le TFC pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Une rencontre qui se solde par un match nul : 1-1. Au classement du championnat, les Toulousains prennent temporairement la 11e place.

Le résumé de la rencontre

Les Violets ont encaissé le premier but dès la deuxième minute de jeu. C’est Tetê qui frappe à l’entrée de la surface et profite d’une erreur du jeune Keben pour tromper Dupé. Mais pendant tout le reste de la rencontre, le gardien du TFC aura à nouveau prouvé qu’il a le niveau pour la Ligue 1, en stoppant net les assauts répétés de l’OL, maintenant son équipe à flot.

Si ce sont bien les Lyonnais qui avaient l’ascendant offensif dans le match, les Toulousains les ont aussi fait trembler. Ils trouvent les barres du but par deux fois, une pour Spierings, et l’autre pour Ratao. C’est grâce à ce dernier, rentré à l’heure de jeu et de retour de blessure, que vient l’égalisation.

À la 67′, il reçoit un ballon d’Aboukhlal dans la surface de réparation, et enchaîne du pied droit : Lopes est battu. Avec ce score final, la série du TFC, sans victoires à l’extérieur contre l’OL en Ligue 1 depuis 1966, se poursuit. C’est un 28e match (7 nuls – 21 défaites) qui vient s’y ajouter.

Les onze de départ du TFC et de l’OL pour cette affiche de Ligue 1

TFC : Dupé / Keben – Rouault – Nicolaisen – Sylla / Spierings – Dejaegere – Van den Boomen / Chaïbi – Dallinga – Aboukhlal

OL : Lopes / Gusto – Thiago Mendes – Lukeba – Tagliafico / Tetê – Tolisso – Lepenant – Toko Ekambi / Lacazette – Dembélé