Ligue 1. Trois choses à savoir avant le match Lyon – TFC

Le TFC se déplace pour affronter Lyon au Groupama Stadium ce vendredi 7 octobre pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Le défi est de taille pour les Violets.

Le TFC affronte l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium ce vendredi 7 octobre pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. © Toulouse Football Club

En ouverture de la dixième journée de Ligue 1, le TFC affronte Lyon au Groupama Stadium ce vendredi 7 octobre à 21 heures. La rencontre est diffusée sur Prime Vidéo. Voici trois choses à savoir avant le coup d’envoi.

1. Lyon, une bête blessée…

« Lyon va être mobilisé pour rompre une spirale négative. Donc ça ne sera pas simple », estime Philippe Montanier à l’occasion de la conférence de presse d’avant match. Les Lyonnais sont septièmes du championnat avec une série de quatre défaites consécutives.

« Je trouve qu’il mérite mieux. Ils ont joué des grosses équipes depuis le début de la saison. Et c’est une grosse équipe qui doit être dans le top cinq. Ils ont un retard à l’allumage, mais la qualité est là. J’ai du mal à prédire si (la série de défaites de l’OL) est une bonne chose ou pas », a déclaré le coach.

2. Le TFC ne bat pas Lyon sur son terrain depuis 1966

« Les Violets ne se sont plus imposés à Lyon en Ligue 1 depuis le 18 mai 1966, soit une série de 27 matchs (six nuls et 21 défaites) », fait savoir le club haut-garonnais. Ce match représente donc un véritable challenge pour les Toulousains.

Un temps que les moins de ̶2̶0̶ ̶a̶n̶s̶ 56 ans ne peuvent pas connaître…



Comptons sur @BrancossB et ses coéquipiers pour tout faire pour réécrire l’histoire ce soir 💪#OLTFC pic.twitter.com/MNy7b22lbG — Toulouse FC (@ToulouseFC) October 7, 2022

« Nous n’avons rien à perdre là-bas. Nous jouons dans un super stade, contre une super équipe. Donc la motivation va aussi être optimale chez nous », note Philippe Montanier. « Comme avec le PSG, Lille et Nantes, des équipes de niveau européen, c’est toujours compliqué, mais nous commençons à prendre la mesure de ces adversaires. C’est toujours compliqué. Il faut les faire douter, être solide et rester dans ce que nous savons faire. »

3. Le groupe retenu pour le déplacement à Lyon

Dans le groupe retenu par Philippe Montanier, Rafael Ratão est de retour. « Comme nous l’avions prévu, il va bien mieux cette semaine », selon le coach. Aussi, en l’absence de Mikkel Desler, suspendu, Kévin Kében pourrait vivre sa première titularisation. « C’est le plus à même de le remplacer », pour l’entraîneur.

Gardiens : Maxime Dupé, Kjetil Haug, Thomas Himeur

Défenseurs : Logan Costa, Moussa Diarra, Kévin Kében, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault, Issiaga Sylla, Oliver Zandén

Milieux : Farès Chaibi, Brecht Dejaegere, Denis Genreau, Stijn Spierings, Theocharis Tsingaras, Branco van den Boomen

Attaquants : Zakaria Aboukhlal, Veljko Birmancevic, Thijs Dallinga, Ado Onaiwu, Rafael Ratão