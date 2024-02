Ligue 1 : déplacement difficile pour Toulouse à Reims

Ce dimanche après-midi, à 15h, Toulouse se déplace sur la pelouse du Stade de Reims, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.

Le TFC se déplace à Reims ce dimanche en Ligue 1. © Toulouse Football Club

Rebondir pour ne pas plonger : c’est l’objectif de Toulouse ce dimanche à Reims. Le TFC est, en effet, sur une mauvaise passe actuellement avec une élimination aux tirs au but en Coupe de France contre Rouen, pensionnaire de National, et une défaite la semaine passée à domicile contre Lens (0-2).

Toulouse est aux portes de la zone rouge

Des résultats et un contenu inquiétants qui placent les Toulousains aux portes de la zone rouge, en 14e position avec 17 points, soit “seulement” un point d’avance sur Metz et Lyon, respectivement 15e et 16e, et deux points sur Clermont, 17e et relégable. Une petite marge qui met le TFC sur une pression constante dans la lutte pour le maintien en Ligue 1.

Pour essayer de prendre de l’air, Toulouse va essayer de faire un coup sur la pelouse de Reims. Une tâche qui s’annonce périlleuse pour les hommes Carles Martinez Novell face à une équipe champenoise qui vise les places européennes en fin de saison.

Reims veut repartir de l’avant contre le TFC

Le Stade de Reims est pour le moment 6e du championnat avec 30 points mais est sur une pente ascendante avec une série en cours de deux victoires, contre Le Havre (1-0) et un exploit à Monaco (1-3), et d’un match nul la semaine passée à domicile contre Nantes (0-0). Un léger contrecoup pour Reims qui n’entend pas en subir un nouveau, devant son public, dimanche contre le TFC. Les Toulousains seront donc attendus de pied ferme au stade Auguste Delaune, ce dimanche à 15h.