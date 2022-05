L’exposition “Quoi de neuf au Moyen Âge” s’installe à Toulouse de mai à septembre

Du mardi 17 mai à dimanche 18 septembre 2022, l’exposition “Quoi de neuf au Moyen Âge” débarque au Couvent des Jacobins. L’occasion de découvrir cette période de l’Histoire pour les petits et les grands.

Le château de Foix. Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA ignis

Le moyen-âge est riche en terme d’histoires et d’avancées. Depuis le mardi 17 mai et jusqu’au dimanche 18 septembre 2022, l’exposition « Quoi de neuf au Moyen-âge ? » prend ses quartiers au Couvent des Jacobins à Toulouse. C’est l’occasion pour les Toulousains de découvrir les secrets de cette époque historique, riche et complexe. Créée en collaboration avec la Cité des Sciences et l’INRAP (Industrie et l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) cet événement se divise en six îlots thématiques : les « villes médiévales », « les élites », « les voyages » ou encore « les échanges »

1 000 ans de culture retracée à travers l’exposition à Toulouse

Par ailleurs, certains historiens assurent que cette période aurait duré près de 1 000 ans. Si le Moyen-âge fascine par ces clichés et ces idées reçues, d’autres aspects restent encore peu connus. En effet les maladies, la torture et la famine prennent place face aux technologies ou encore l’art de cette époque. C’est pourtant ces derniers qui ont marqué l’histoire à l’échelle de l’humanité. Cette exposition à Toulouse met alors en avant la culture de cette époque de manière ludique et interactive.

Au cours de la visite, cartes, jeux ou encore ateliers multimédias permettront aux visiteurs d’apprendre de manière ludique. Outre l’apprentissage, le public pourra également se rendre à l’exposition, vêtu des habits estampillés Moyen-âge. Des dégustations de plats typiques de l’époque ou encore des ateliers théâtralisés seront aussi à découvrir.

Concernant les modalités, rendez-vous au Cloître du Couvent des Jacobins. Du 17 mai au 31 mai, 4 euros tarif plein ; 2,50 euros tarif réduit ; gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants. Dès le 1er juin : 5 euros tarif plein ; 3 euros tarif réduit ; gratuit pour les moins de 18 ans et étudiants.

Yanis Saidi