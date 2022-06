Législatives. « Voilà le fruit de cinq années d’opposition stérile », Jean-Luc Moudenc

Au lendemain des élections législatives, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, lance un appel à la coopération et prend le dialogue entre les élus toulousains en exemple.

Les résultats du second tour des élections législatives engendrent une reconfiguration du pouvoir à l’Assemblée nationale. La majorité présidentielle obtient bien la majorité des sièges, mais pas une majorité absolue. Elle devra composer avec la Nouvelle union populaire, écologique et sociale et le Rassemblement national.

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, a réagi à ces résultats, lundi 20 juin, en fin de journée. « J’adresse mes félicitations républicaines aux nouveaux parlementaires élus, en particulier ceux qui siègent aux conseils municipal et métropolitain de Toulouse : mes amis Dominique Faure et Jean-François Portarrieu, ainsi que notre collègue François Piquemal », écrit l’édile, qui a aussi une pensée pour les candidats battus.

« L’abstention record et le morcellement politique du pays en trois blocs parlementaires radicalement opposés doivent interroger les élus nationaux. Voilà le fruit de cinq années d’opposition stérile des minorités et d’un manque d’écoute d’une majorité peu ouverte aux propositions constructives », estime l’élu. « Cette situation va rendre le pays difficilement gouvernable. »

Jean-Luc Moudenc lance un appel au dialogue après les élections législatives

Il lance ensuite un appel : « dans l’intérêt du pays, je souhaite que les groupes minoritaires et la majorité présidentielle travaillent ensemble à la recherche de convergences d’intérêt général pour le bien commun, comme tant d’autres démocraties européennes le pratiquent depuis longtemps. J’appelle ma famille politique à ne pas s’opposer aveuglément, mais à proposer des amendements constructifs aux textes de la majorité présidentielle, et cette dernière à les accepter avec davantage d’humilité. »

Le maire de Toulouse prend la gouvernance locale en exemple : « élus locaux, nous avons la recherche du consensus chevillée au corps. Nous ne choisissons pas nos décisions selon une boussole politicienne, mais recherchons les meilleures pour les habitants, d’où qu’elles viennent, en nous respectant dans nos différences politiques. Et ça marche ! »