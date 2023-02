Le TFC reçoit Rennes pour confirmer sa belle forme en 2023

Le Toulouse Football Club (TFC) reçoit ce dimanche après-midi (13 heures) Rennes au Stadium avec la ferme envie de confirmer son début d’année 2023 de très bonne qualité.

Les joueurs du TFC sur le terrain. Crédit photo : Toulouse Football Club

Auteur d’une saison pour le moment plus qu’encourageante, le TFC reçoit ce dimanche le Stade Rennais au Stadium de Toulouse (13 heures) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, et les joueurs de Philippe Montanier peuvent nourrir de logiques ambitions dans ce match. Qualifiés en quarts de finale de de Coupe de France où ils affronteront le voisin Rodez, les Toulousains sont aussi très en réussite en championnat depuis la reprise post Coupe du Monde. S’il y a eu une mauvaise passe avec quatre défaites consécutives entre le 28 octobre et le 24 décembre, les Violets sont depuis irrésistibles.

Ils restent sur une dynamique de sept victoires et sept matchs (défaite étriquée sur la pelouse du Parc des Princes face au PSG, 2-1 le week-end dernier). Et cette série, Branco van den Boomen et ses coéquipiers auront envie de la poursuivre à domicile face à des Rennais pas au top de leur forme (seulement deux victoires sur les cinq derniers matchs).

Une défaite amère au match aller à effacer

En cas de victoire face aux Bretons, les Violets pourraient faire une belle opération comptable et rentrer dans la première partie de tableau. Actuellement 12e, ils devront toutefois bénéficier du faux pas de certains concurrents pour rentrer dans les 10 premiers du championnat. Ils auront à cœur de réaliser une performance pour faire oublier la petite défaite concédée au match aller sur la pelouse du Roazhon Parc (2-1). D’autant que Philippe Montanier a passé trois saisons sur le banc rennais (entre 2013 et 2016), de quoi rajouter un petit supplément d’âme à ce match.