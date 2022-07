Le TFC présente son maillot extérieur avec sa “pépite portugaise”

Le TFC a officiellement présenté son maillot extérieur pour la prochaine saison. Pour l’occasion, le club a invité sa “pépite portugaise” au Stadium. Mais il n’y avait pas de surprise car le maillot avait fuité sur internet mi-juillet

Le TFC présente officiellement son maillot extérieur pour la saison 2022 – 2023. Crédit photo : Toulouse Football Club – Craft Sportswear

C’est désormais officiel. Le TFC a présenté à travers une vidéo son maillot extérieur pour la saison 2022-2023, mercredi 26 juillet. Sans surprise, il est noir et traversé à l’horizontale par une ligne aux couleurs chaudes illustrant des constructions emblématiques de Toulouse. Y figurent le Capitole, le dôme de la Grave, la cathédrale Saint-Étienne, la basilique Saint-Sernin et bien sûr, le Stadium, la maison du TFC.

« Véritable hommage à la Ville rose et à ses emblèmes, ce maillot est le trait d’union entre les deux identités de notre ville, qui se rencontrent de la tombée de la nuit au lever du jour. Car Toulouse est une ville aux deux visages, historiquement ancrée, d’une part, dans une culture rurale, laborieuse. Mère de générations de travailleurs venus d’Occitanie et d’ailleurs, qui ont toujours trouvé en Toulouse une terre d’accueil pour que leurs projets voient le jour, et parce que eux se lèvent tôt. Et d’autre part, cette ville bat au rythme de sa population qui vit à l’heure espagnole. Joyeuse, festive, hédoniste et épicurienne, qui ne se donne pas d’âge, étudiante ou pas, et qui assume ses différences, ses extravagances, qui ne compte pas les heures passées ni à travailler, ni à danser », explique le club haut-garonnais dans un communiqué.

Mais il n’y a pas eu d’effet de surprise sur l’apparence du maillot extérieur du TFC. En effet, cette tenue a fuité sur internet à la mi-juillet. Un incident auquel le club a réagi avec humour.

La “pépite portugaise” du TFC invitée pour la présentation du maillot extérieur

À l’occasion de la présentation de son maillot extérieur, le TFC a invité au Stadium Lucas Fernandes au Stadium de Toulouse. Ce dernier s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux en ayant été présenté par erreur comme une nouvelle recrue du centre de formation des Violets.

@toulousefc Comment Lucas est devenu un joueur du TéFéCé pendant 5h 🤣 ♬ Brujeria – ✿

Il a partagé sur Instagram un photo sur laquelle il porte le maillot domicile de Toulouse au Stadium. Or ce cliché ressemble beaucoup à ceux réalisés par le club pour présenter ses nouvelles prises. Le jeune homme a pu reproduire cette photo avec le nouveau maillot extérieur mercredi 26 juillet.