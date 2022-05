Le TFC, champion de Ligue 2, joue contre l’AC Ajaccio

Le TFC jouera contre l’AC Ajaccio sur le terrain du Stade François-Coty. Le champion de Ligue 2 affronte son second ce samedi 14 mai dès 19h. Voici les compos.

La rencontre aura lieu au Stade Franiçois-Coty à Ajaccio ce samedi 14 mai dès 19h. (CC BY-SA Gael13011 / Wikimédia)

Dernière journée de Ligue 2. Le TFC affronte Ajaccio en cette 38e journée de Ligue 2. Ce samedi 14 mai 2022, les Violets s’envolent pour Ajaccio. Le coup d’envoi sera donné dès 19h. Après la victoire face à Nîmes (2 à 1), le TFC est sacré champion de Ligue 2. L’équipe toulousaine est donc première du classement avec 79 points. Elle compte 7 points d’avance sur son adversaire avant le match.

Le dernier match de la saison se fera sans Philippe Montanier

En cette dernière journée de Ligue 2, les Violets se déplacent à Ajaccio. Mais ils joueront ce dernier match de la saison sans le coach du TFC, Philippe Montanier. « Toujours souffrant après une grippe contractée dans la semaine, notre entraîneur Philippe Montanier n’est malheureusement pas du déplacement à Ajaccio. Son adjoint Michaël Debève sera donc à la tête de l’équipe ce soir pour #ACATFC, dernier rendez-vous de la saison », a écrit le club.

Malgré cette absence, les joueurs toulousains restent focalisés sur cette rencontre. Lors de la conférence de presse d’avant-match, Rasmus Nicolaisen a fait le point sur sa saison au sein du TFC. Il s’est alors prononcé sur le match face à Ajaccio : « On a bien célébré le titre, c’est normal. Mais on a ensuite réalisé une semaine d’entraînement normale. La saison n’est pas finie, on va aller en Corse avec l’idée de gagner, comme chaque match ».

Voici le groupe convoqué par le TFC face à Ajaccio

Gardiens : Maxime Dupé, Isak Pettersson et Thomas Himeur

Défenseurs : Logan Costa, Mikkel Desler, Bafodé Diakité, Moussa Diarra et Rasmus Nicolaisen

Milieux : Mamady Bangré, Brecht Dejaegere, Tom Rapnouil, Sam Sanna, Naatan Skyttä, Stijn Spierings et Branco van den Boomen

Attaquants : Yanis Begraoui, Junior Flemmings, Nathan Ngoumou et Ado Onaiwu