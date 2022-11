Le salon Sport UnlimiTech fait le lien entre sport et santé à Toulouse

Après Lille et Nice, le Sport UnlimiTech fait étape à Toulouse, au stade Ernest Wallon, les 8 et 9 décembre. Il sera question du lien entre sport et santé.

Le Sport UnlimiTech fait étape à Toulouse, au stade Ernest Wallon, les 8 et 9 décembre. © Baptiste Barbat – Le JT

Pour la cinquième date de sa tournée, le salon Sport UnlimiTech s’installe à Toulouse, au stade Ernest Wallon les 8 et 9 décembre. Après avoir abordé les thématiques du “sport performance” à Lille et du “sport entertainment” à Nice, les acteurs de la sportech vont s’intéresser au “sport santé”.

« Sport Unlimitech vise à fédérer les acteurs du sport et de l’innovation, à renforcer les liens entre les forces-vives du secteur et à revitaliser les secteurs sportifs et événementiels », expliquent les organisateurs de ce salon créé à l’initiative de l’ex-rugbyman professionnel Frédéric Michalak. « En réunissant tous ceux qui utilisent la technologie et l’innovation afin de contribuer au mieux-être des sportifs, de tous les niveaux, la Sportech est une filière d’excellence qui n’en finit plus de se développer en France. »

Paroles intimistes dans les vestiaires de Sport UnlimiTech à Toulouse

À Toulouse, le salon Sport UnlimiTech mettra l’accent sur les bienfaits du sport face aux cancers et à la maladie. Deux tables rondes y seront organisées. Elles évoqueront la place du sport en matière de prévention, de guérison et de rééducation. Une réflexion sera également menée à propos de la place du sport à l’école. Le sport féminin et la façon dont il s’adapte aux spécificités du corps sera aussi abordé.

« L’événement permettra aussi d’assister à des prises de paroles plus intimistes au sein d’un vestiaire reconstitué », annoncent les organisateurs. Plusieurs athlètes reviendront sur leurs expériences, leurs combats et leurs espoirs. Parmi eux, l’athlète Djihène Abdellilah, championne du monde de ‘grappling’, un art martial, qui combat au quotidien l’endométriose dont elle souffre depuis ses 18 ans. Et aussi, la nageuse Malia Metella évoquera son équilibre en tant que femme, sportive et championne.

Informations pratiques : Sport UnlimiTech, les 8 et 9 décembre à Toulouse, au stade Ernest Wallon ; le programme complet est disponible sur le site du salon.