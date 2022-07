Le public pourra être acteur de la Super League Triathlon à Toulouse

Toulouse accueillera la première étape française de la Super League Triathlon les 1er et 2 octobre. Une grosse nouveauté est annoncée pour cette édition à laquelle plusieurs athlètes ont déjà confirmé leur participation.

Toulouse accueillera la première étape française de la Super League Triathlon les 1er et 2 octobre. Crédit photo : Wikimédia Commons/CC Diego Baravelli

Les préparatifs vont bon train. Toulouse doit accueillir la première étape française de la Super League Triathlon durant le week-end des 1er et 2 octobre. Ce circuit a été créé en 2017 comme une alternative plus spectaculaire au triathlon classique. Le format reste le même, avec un enchaînement d’épreuves, mais elles sont plus courtes et variées, pour offrir un spectacle plus accessible au grand public.

« Des formats toujours plus spectaculaires où le public participe »

« L’un des objectifs de la Super League Triathlon est de développer des formats toujours plus spectaculaires où le public participe. Ainsi, cette saison, la Super League donne aux fans une occasion unique d’être acteur en créant et manageant son équipe », expliquent les organisateurs.

« Le concept d’équipe va permettre aux fans, moyennant un ticket d’entrée payant, de posséder l’une d’entre elles. Concrètement, les fans qui s’inscrivent auront l’occasion de prendre des décisions importantes qui auront un impact sur les courses, par exemple de décider quels athlètes seront recrutés dans l’équipe ou de participer à des décisions tactiques majeures. »

Les premiers noms de la Super League Triathlon à Toulouse

L’étape de la Super League Triathlon à Toulouse pourra compter sur la participation la championne en titre Georgia Taylor-Brown (Grande-Bretagne), ainsi que de sa grande rivale Beth Potter (Grande-Bretagne) et la Française Léonie Périault, chez les femmes. Du côté des hommes, le français Vincent Louis, qui a déjà remporté le triathlon, sera à nouveau de la partie. Il aura en face de lui la génération montante du triathlon international Hayden Wilde (Nouvelle-Zélande), Marten Van Rie (Belgique) ou encore Jonathan Brownlee (Grande-Bretagne).

Quelques éléments du programme de la Super League Triathlon sont connus :

– Samedi 1er et dimanche 2 octobre : place aux animations tout le week-end – une fan zone sera installée place du Capitole, proposant des activités forme et santé gratuites et adaptées à tous, ainsi que des animations ouvertes aux jeunes (de 6 à 12 ans) pour découvrir le triathlon seront proposées par le Triathlon Toulouse métropole ;

– Dimanche 2 octobre : une journée de courses – en ouverture le matin, un Bike and Run ouvert au public, dont une épreuve réservée aux collégiens et aux lycéens, puis la course Super League avec les élites internationales.