Le ministère de l’Intérieur veut interdire les affiches antivax à Toulouse

Un arrêté visant à interdire les affiches antivax à Toulouse doit être pris, selon une annonce de la secrétaire d’État en charge de la Citoyenneté auprès du ministre de l’Intérieur, ce vendredi 19 août.

Les affichages hostiles à la vaccination contre la Covid-19 vont-elle être retirées ? La secrétaire d’État en charge de la Citoyenneté auprès du ministre de l’Intérieur, Sonia Backes, annonce que des mesures vont être prises afin de faire enlever les affiches antivax qui ont fleuri à Toulouse depuis lundi 15 août.

« Alertée sur la campagne d’affichage anti-vaccination en cours à Toulouse, j’ai demandé au préfet d’utiliser les voies de droit appropriées pour la faire cesser. Un arrêté d’interdiction sera pris, et un signalement adressé au Procureur de la République. Stop à la désinformation ! », a écrit Sonia Backes sur Twitter.

Un procès-verbal de constatation des affiches antivax à Toulouse

Les affiches antivax sont présentes sur des panneaux publicitaires et signées par un Conseil scientifique indépendant. Il s’agit d’un collectif opposé à la vaccination contre la Covid-19. Elles font référence à des « vaccins expérimentaux » et jouent sur la peur en évoquant des risques pour les enfants. « Un accident cardiovasculaire pour 100 injections : la santé de nos enfants vaut mieux que des vaccins expérimentaux », indiqué un panneau. « Vaccination Covid : 1 effet secondaire grave sur 100, et si c’était votre enfant ? », interroge un autre.

Des professionnels de santé en appellent à la Mairie de Toulouse pour mettre fin à cette campagne antivax, mais elle n’est pas en mesure de le faire car les panneaux sont sur des terrains privés. La préfecture de la Haute-Garonne indique dans un communiqué être saisie de l’affaire.

« Le préfet a demandé aux forces de sécurité de dresser des procès-verbaux de constatation afin de déterminer très précisément les lieux d’implantation de ces affiches », fait savoir la préfecture.