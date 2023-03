Le FC Barcelone à Toulouse pour un match de hand avec le Fénix

Le Fénix Toulouse handball se prépare à recevoir les joueurs de l’équipe de hand du FC Barcelonne pour un match de gala au palais des sports André Brouat.

Le gardien du FC Barcelone handball Gonzalo Pérez de Vargas. Crédit photo : CC BY dronepicr

C’est une rencontre événementielle. Le Fénix Toulouse handball se prépare à recevoir une des meilleures équipes du monde. Les handballeurs du FC Barcelone viendront dans la Ville rose pour un match de gala le jeudi 8 juin au palais des sports André Brouat.

La réception du FC Barcelone par le Fénix Toulouse se déroule en dehors des compétitions officielles du calendrier. Cette rencontre viendra clôturer la saison des Toulousains. En ce qui concerne les Espagnols, ils seront peut-être en train de se préparer pour la Ligue des champions.

« Pour la dernière de la saison, venez faire vibrer les murs du palais et encourager votre équipe ! », invite le club haut-garonnais sur ses réseaux sociaux. La billetterie pour ce match d’exception est déjà ouverte, sur le site du Fénix. Le prix des billets va de 15 à 30 euros.

Le Fénix reçoit le FC Barcelone, le club le plus titré d’Espagne, à Toulouse

Comme le Stade Toulousain, surtout connu pour le rugby, ou le PSG avec le football, le FC Barcelone est un club omnisports par excellence. Et comme en football, il brille sur les terrains de handball.

Fondé en 1942, c’est le club le plus titré d’Espagne et d’Europe. Il a remporté 28 championnats nationaux et 11 Ligues des champions. Le club joue au Palau Blaugrana avec les autres sections sportives du FC Barcelone.

Parmi les joueurs de son effectif pour la saison 2022-2022, se trouvent :

– Gonzalo Pérez de Vargas, gardien de but espagnol et meilleur gardien du monde en 2019 ;

– Ludovic Fabregas, pivot français et champion du monde en 2017 ;

– Dika Mem, arrière droit français et meilleur joueur du championnat d’Espagne en 2022 ;

– Luka Cindrić, arrière gauche croate et vice-champion olympique en 2020.