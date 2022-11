Latino-Docs, un festival militant de films documentaires à Toulouse

Le festival de films documentaires “Latino-Docs” se tient du 16 au 21 novembre dans différents cinémas et lieux culturels de Toulouse. Autogéré et militant, il se consacre à l’Amérique Latine et aux Caraïbes.

Le festival “Latino-Docs” est consacré au cinéma latino-américain et caribéen. Crédit photo : Jorge Simonet / CC BY-SA 4.0.

“Atrás y adelante”, c’est le nom de la 14e édition de ce festival, qu’on pourrait traduire par « derrière et devant » ou par « d’un côté à l’autre ». “Latino-Docs” est un festival autogéré et militant, qui se déroule du 16 au 21 novembre 2022 à Toulouse. Consacré à l’Amérique latine et aux Caraïbes, il se tient dans différents cinémas et lieux culturels toulousains, avec le soutien du comité toulousain de France Amérique Latine.

« Depuis 2009, le festival donne une visibilité aux révoltes populaires et aux mobilisations féministes et militantes des peuples originaires, paysans, afro-descendants qui, face à la crise du néolibéralisme et à ses offensives, ouvrent des pistes pour une alternative politique, une rupture donnant sa chance à un autre monde. Pour cette 14e année, Latino-Docs continue à sensibiliser et inviter le public à vivre et penser collectivement pour nourrir des perspectives. » détaillent les organisateurs dans un communiqué de presse. Dans cette idée, toutes les projections sont suivies de débats et de discussions.

Le programme de Latino-Docs 2022

Samedi 19 novembre : Mémoire et Vérité, au Hangar de la Cépière, 8 rue de Bagnolet, Toulouse.

16h : Projections de courts-métrages expérimentaux.

17h30 : “Para volverte a ver” de Nicolas Braguinsky Cascini, suivi d’une discussion avec le réalisateur.

19h : Concert d’Aluminé Guerrero.

21h : “Memorias de Uchuraccay”, d’Hernan Rivera Mejía, suivi d’une discussion avec le réalisateur.

Dimanche 20 novembre : Zapatisme, au cinéma American Cosmograph, 24 rue Montardy, Toulouse.

19h : “Pour la vie” de Sandra Blondel et Pascal Hennequin, suivi d’une discussion avec la réalisatrice Sandra Blondel.

Lundi 21 novembre : Soirée féministe à la Bourse du travail, 19 place Saint-Sernin, Toulouse.

18h30 : Apéro-repas et concert de Mai de Rimas

19h30 : “Del lado de las mujeres” d’Eva Bonnefoy

19h45 : “Nuestra libertad” de Celina Escher, suivi d’une discussion avec Eva Bonnefoy.

Informations pratiques : Latino-Docs 2022, du 16 au 21 novembre 2022. Tarif : participation libre. Restauration et bar sur place.