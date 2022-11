La Russie utilise une photo de Toulouse pour illustrer sa propagande

La Russie se sert de la photo d’une boulangerie de Toulouse pour illustrer sa propagande sur la pénurie alimentaire en Europe.

La Russie se sert de la photo prise à Toulouse pour illustrer sa propagande. Photo d’illustration. (CC BY Frédéric Neupont / Flickr)

C’est un choix surprenant qu’a fait l’agence de presse russe RIA Novosti, une des plus importantes du pays de Vladimir Poutine, pour illustrer un de ses articles. Elle a choisi une photo prise devant une boulangerie du marché Victor Hugo à Toulouse pour illustrer un article sur la pénurie alimentaire en Europe. Son titre : « L’Europe manque de nourriture ».

Une boulangerie de Toulouse dans la propagande de la Russie

La photo d’illustration est prise par un photographe de l’Agence France Presse. Elle montre une file d’attente devant la boulangerie Beauhaire. Les étales apparaissent pleines. En guise de légende, le média russe écrit « La file d’attente à la boulangerie à Toulouse, France ».

L’article parle de l’inflation, du prix des carburants et des difficultés de récoltes. Il indique que selon les patrons des enseignes E.Leclerc et Système U, Michel-Edouard Leclerc et Dominique Schoelcher, « le pays pourrait faire face à une inflation sans précédent ».

Il faut préciser que l’agence de presse RIA Novosti est un organe de la propagande russe. Basée à Moscou, elle est officiellement sous la tutelle du ministère de la Presse et de l’Information de Russie depuis trente ans.

Le maire de Toulouse réagit

L’utilisation d’une photo prise au marché Victor Hugo à Toulouse par la propagande russe n’est pas passée inaperçue au Capitole. Le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc (LR) a fait une mise au point sur Twitter.

« L’Europe manque de nourriture »



Que nos amis russes se rassurent, la file d'attente à la boulangerie Beauhaire, au marché Victor Hugo, n’est due qu’à la qualité du travail de nos commerçants, plébiscité par les Toulousains! pic.twitter.com/ns5z4fDt3Z — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) November 3, 2022

