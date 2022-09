5 lieux à visiter à Toulouse pour les Journées européennes du patrimoine

Dans le cadre de la 39e édition des Journées européennes du patrimoine, de nombreux établissements et musées de Toulouse ouvrent gratuitement leurs portes au public ces samedi 17 et dimanche 18 septembre. À cette occasion, le Journal Toulousain vous propose une sélection de cinq lieux à visiter exceptionnellement dans la Ville rose.

Découverte des secrets de la Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse

La Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse ouvre ses portes au grand public durant les Journées européennes du patrimoine. Et pour vous faire découvrir ses trésors cachés, la structure organise plusieurs visites guidées.

Vous pourrez par exemple admirer de précieuses enluminures médiévales, ainsi que d’anciens documents manuscrits conservés depuis des siècles. Ou encore, visiter les sous-sols de l’édifice qui comportent l’ensemble des collections de la bibliothèque. De même, un guide vous proposera de découvrir en détail la superbe architecture de l’édifice d’inspiration Art déco, construit dans les années 1930.

Ces journées s’accompagneront d’animations pour les plus petits, comme les plus grands. Par exemple : le “Rallye Patrimoine” lancé ce samedi 17 septembre à partir de 14h. Pour y prendre part, vous devrez récupérer une carte d’orientation au sein de la Bibliothèque. Puis, défier par équipes les autres participants, en résolvant des énigmes à l’aide d’anecdotes insolites racontées dans quatre lieux emblématiques de Toulouse : la Bibliothèque, le square Charles de Gaulle, le Couvent des Jacobins et l’église Notre-Dame-du-Taur.

Infos pratiques : Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 1 rue du Périgord, Toulouse. Samedi 17 septembre à partir de 14h. Dimanche 18 septembre à partir de 11h.

Programme complet. Gratuit. Réservation au 05 62 27 66 66.

Journées européennes du patrimoine à l’Envol des Pionniers

Ces samedi 17 et dimanche 18 septembre, L’Envol des Pionniers vous invite à découvrir gratuitement son exposition permanente. Elle porte sur l’histoire de l’aéropostale et l’épopée de ses pilotes légendaires, comme Jean Mermoz ou encore Henri Guillaumet. L’exposition temporaire “Antoine de Saint-Exupéry, un petit prince parmi les Hommes” est également en libre accès durant tout le week-end.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Envol des Pionniers vous propose de participer à une activité pour le moins originale. Elle prend la forme d’un parcours olfactif, où sont présentés les parfums des différentes destinations dans lesquelles les pionniers de l’aéropostale faisaient escale. Les enfants et leurs accompagnateurs pourront également réaliser un quiz interactif portant sur les grandes étapes de la Ligne et les sons émis par les avions.

Enfin, le musée présentera pour la première fois une reconstitution du bureau du directeur d’exploitation de la Ligne : Didier Daurat. Vous pourrez alors comprendre le rôle majeur qu’a joué ce personnage hors du commun dans la mise en place des premières lignes de l’aéropostale.

Infos pratiques : L’Envol des Pionniers, 6 rue Jacqueline Auriol, Toulouse. Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h. Programme complet et inscriptions. Gratuit.

Le musée départemental de la Résistance et de la Déportation

Le musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Toulouse reste ouvert tout le week-end. Profitez de l’événement pour découvrir (ou redécouvrir) l’exposition temporaire “Joséphine Baker, une vie d’engagements”. Cette dernière retrace la vie de Joséphine Baker, à la fois figure de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale et militante dans la lutte contre les discriminations. Elle est également devenue une star du music-hall à Paris. Au musée, vous admirerez certaines de ses robes de scènes, photographies ou encore articles de journaux.

Ces samedi 17 et dimanche 18 septembre, le musée organise des ateliers autour de la vie de Joséphine Baker. Par exemple : des animations sur les techniques d’espionnage utilisées par les résistants pendant la guerre. Aussi, des initiations à la restauration d’objets anciens. Enfin, les plus petits (3 à 6 ans) pourront participer à des ateliers sur les couleurs et les émotions. Et les plus grands, à des ateliers de sculpture à la manière de Calder, un des artistes exposés.

Infos pratiques : Musée de la Résistance et de la Déportation, 52 allée des Demoiselles, Toulouse. Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h.

Programme complet. Réservations au 05 33 34 17 40.

Le palais Niel ouvre ses portes pendant les Journées européennes du patrimoine

Ce week-end, découvrez un des joyaux architecturaux du quartier Saint-Étienne de Toulouse : le palais Niel. L’édifice a été construit au XIXe siècle pour accueillir le chef de l’Armée régionale du Sud (à l’époque, le Maréchal Niel). Il abrite encore aujourd’hui une branche du haut commandement militaire français, à savoir une partie de l’état-major de la 11e brigade parachutiste. Ces professionnels seront d’ailleurs présents dans les jardins du palais durant les Journées européennes du patrimoine pour échanger avec les visiteurs. Vous pourrez également visiter les salons de réception de la bâtisse, dans lesquels seront présentés des portraits de parachutistes blessés, mis en lumière par l’artiste Cécile Bredeaux.

Sur le plan architectural, le palais Niel dénote avec le reste des bâtiments du centre historique de Toulouse. Les briques roses laissent place, sur les piliers et autour des fenêtres, à des pierres blanches taillées dans un style haussmannien, semblable à celui adopté en région parisienne. Les éléments classiques, mélangés harmonieusement à ceux de la Renaissance, sont typiques des constructions du Second Empire.

Pour rappel, le palais Niel fait l’objet de restaurations financées par la Fondation du Patrimoine. Il devrait prochainement ouvrir ses portes au public une fois par mois.

Infos pratiques : Palais Niel, 2 rue Montoulieu Saint-Jacques, Toulouse. Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 13h à 18h. Sans réservation. Gratuit.

Découvrir les hôtels particuliers de Toulouse

Plusieurs hôtels particuliers de Toulouse ouvrent exceptionnellement leurs portes pendant les Journées européennes du patrimoine. C’est notamment le cas de l’hôtel d’Espie, construit au XVIIIe siècle dans le quartier Saint-Étienne, qui abrite aujourd’hui le consulat de Belgique. Ou encore, l’hôtel de Felzins dans le centre historique de la Ville rose, une propriété privée bâtie au XVIe siècle dans le style Renaissance.

Vous pourrez également visiter l’hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, propriété du ministère de la Culture depuis 1996, et découvrir son incroyable histoire. Le bâtiment a été le siège des chevaliers de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem avant de devenir un hôpital comprenant une église, un cloître et un cimetière. Durant les fouilles, un sarcophage a été découvert. Son couvercle, sculpté, représente une personne de la famille de Pierre de Toulouse. L’édifice actuel n’a été construit qu’au XVIIe siècle, suite à des incendies qui ont frappé le centre-ville de Toulouse. Il comprend un salon de réception, des appartements, un porche et une écurie voûtée.

Infos pratiques : Hôtel d’Espie : 3 rue Mage, hôtel de Felzins : 22 rue de la Dalbade, hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem : 32 rue de la Dalbade, Hôtel-Dieu Saint-Jacques : 2 rue Viguerie, Toulouse. Horaires d’ouvertures ces samedi 17 et dimanche 18 septembre à retrouver sur le site internet de la mairie de Toulouse (page 24 et 25).