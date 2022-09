Toulouse. Le palais Niel sera bientôt ouvert au public

Le palais Niel, occupé par la 11e brigade parachutiste à Toulouse, devrait bientôt ouvrir ses portes au public une fois par mois. En attendant, l’appel aux dons lancé au mois de mars 2022 par la Fondation du patrimoine pour restaurer les façades du palais Niel, est toujours en ligne.

Le palais Niel à Toulouse. Crédit photo : CC BY Pistolero – Wikimedia commons

Le palais Niel, actuellement occupé par la 11e brigade parachutiste à Toulouse, devrait bientôt être en mesure d’ouvrir ses portes au public une fois par mois, comme l’indique France bleu. Jusqu’à présent, cela n’est possible qu’une fois par an, à l’occasion des Journées du patrimoine, dont la prochaine édition se déroulera les 17 et 18 septembre.

En attendant, l’appel aux dons lancé au mois de mars 2022 par la Fondation du patrimoine pour restaurer les façades du palais Niel, est toujours en ligne. « Le palais Niel a besoin de vous pour retrouver sa grandeur de l’époque de Napoléon III. Désormais âgée de plus de 150 ans, cette réalisation majeure du Second Empire a perdu de son éclat : le palais Niel, les bâtiments annexes (les anciennes écuries, l’ancien piquet de cavalerie) et le mur d’enceinte sont endommagés et encrassés », explique la fondation sur son site.

Le projet de restauration

« Le projet consiste alors en un ravalement de façades pour redonner tout son lustre à ce prestigieux édifice qui participe pleinement à la richesse du patrimoine toulousain, et plus généralement, du patrimoine militaire français », détaille ensuite la fondation.

L’appel aux dons porte sur un montant de 1,2 million d’euros. À ce jour, samedi 10 septembre, elle est parvenue à recueillir un peu plus de 90 000 euros, soit 7 % du montant espéré. Les travaux de restauration de la façade du palais Niel devraient débuter à la fin de l’année 2022 et durer jusqu’en 2024.

Le maréchal Niel n’a jamais résidé au palais

« En 1858, sous le Second Empire, il est décidé d’organiser des grands commandements militaires et de placer à la tête de chacun d’eux un Maréchal de France. Toulouse est désignée pour accueillir le chef de l’Armée Régionale du Sud. En 1859, c’est le Maréchal Niel qui inaugure ce commandement. Très vite, la nécessité de lui trouver un hôtel de commandement adéquat au prestige de sa fonction se fait sentir », raconte la fondation du patrimoine.

« Le palais Niel est alors construit entre 1863 et 1868 dans le quartier Saint-Étienne de Toulouse pour accueillir le Maréchal Niel. Mais promu ministre de la Guerre en 1867, il ne résidera jamais dans cet édifice construit pour lui et auquel il laissa son nom. »