Jean-Luc Moudenc et 18 élus LR appellent à des convergences avec la majorité

Dix-neuf élus locaux LR, dont le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, appellent les députés de leur parti à trouver des convergences avec la majorité présidentielle afin d’éviter un blocage de l’Assemblée nationale. Ils ont signé une tribune publiée dimanche 3 juillet par Le journal du dimanche.

Parmi les signataires, figurent également Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes, Stéphane Loda, maire de Canet-en-Roussillon, Arnaud Viala, président du Département de l’Aveyron, ou encore Gérard Trémège, maire de Tarbes et président de Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

« LR se grandirait à être avant tout force de proposition responsable »

« Comme élus locaux, travaillant au quotidien aux côtés de nos concitoyens, nous considérons que LR a une responsabilité particulière comme parti de gouvernement. Une attitude d’opposition systématique achèverait de ruiner ce qui lui reste de crédibilité. Un ralliement ferait le bonheur des extrêmes », écrivent les élus. « Pour nous, l’intérêt de la France comme celui de notre famille de pensée commandent de surmonter les clivages et d’abandonner les postures stériles pour travailler sur des convergences concrètes, en faisant prévaloir l’intérêt supérieur du pays, à l’image de ce que nous faisons dans nos collectivités, dans un esprit de dialogue et de respect des différences. »

Ils estiment que « LR se grandirait à être avant tout force de proposition responsable et la majorité présidentielle d’accepter celles-ci sur la base d’une cohérence permettant à notre pays de surmonter les défis qui sont les siens : cohésion nationale, plein emploi, rétablissement des comptes publics, transition écologique, sécurité au quotidien, sauvetage de notre système de santé et de nos retraites, redressement de l’école… »

« Nous nous inquiétons de voir notre parti s’affaiblir »

« Nous nous inquiétons de voir notre parti s’affaiblir au plan national et appelons à ce qu’il tienne davantage compte de ses élus locaux alors même qu’ils sont, notamment dans nos communes, nos départements et nos territoires, sa dernière richesse. Une réforme de la gouvernance de notre formation, donnant toute leur place aux élus locaux dans la détermination des choix nationaux, remettrait LR en résonance avec son électorat aujourd’hui déboussolé », affirment les élus LR. « Nous lui demandons de ne pas se recroqueviller sur son groupe parlementaire, mais de revenir à son inspiration originelle, celle de l’unité et de l’ouverture. »

« C’est pourquoi nous appelons avec force et gravité nos amis députés LR et la majorité présidentielle à adopter la stratégie qui nous guide dans nos territoires : converger sur des projets qui feront avancer la France. »