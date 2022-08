Les inscriptions aux activités sportives, c’est maintenant à Toulouse

La campagne d’inscription aux activités sportives débute ce lundi 22 août 2022 à Toulouse, jusqu’au vendredi 9 septembre, pour les plus de 16 ans. Comment et à quoi s’inscrire ?

La Mairie de Toulouse propose beaucoup d’activités sportives aquatiques (illustration). Crédit photo : Gary Bembridge (Flickr) – CC BY-SA 2.0.

C’est déjà bientôt la rentrée ! Et pour la saison 2022-2023, la mairie de Toulouse ouvre les inscriptions aux activités sportives.

Pour les activités adultes (à partir de 16 ans), il faut s’inscrire entre ce lundi 22 août et le 9 septembre 2022. Pour les plus jeunes, il reste encore un peu de temps : la période s’étalera du 5 au 16 septembre.

Il est possible de demander l’un ou les deux semestres de quatre mois suivants : du 26 septembre 2022 au 28 janvier 2023, et/ou du 6 février 2023 au 9 juin 2023.

Les inscriptions pour les activités sportives se font via internet (montoulouse.fr) ou par téléphone (05 61 22 32 64, lun-ven / 8h30-16h30).

Les activités sportives proposées par la Mairie de Toulouse

Dans un premier temps, il ne sera possible que de prétendre à deux activités différentes.

Tout d’abord, la Mairie propose du sport orienté fitness : gymnastique tonique (intensité soutenue) ou douce (intensité modére), “objectif forme” (mélange de gym, de marche et de footing) et marche nordique avec bâtons. Il est également possible de faire du badminton et de l’escalade.

Mais les inscriptions aux activités sportives proposées par la Mairie de Toulouse sont majoritairement aquatiques. Il est ainsi possible de faire de la natation à plusieurs niveaux : initiation, initiation renforcée, palmes, aquados. L’aquatraining également, qui combine nage et renforcement cardio-musculaire. Pour les aquaphobes, un atelier est mis en place afin de travailler sur sa peur de l’eau.

Enfin, la bien connue aquagym sera disponible dans deux intensités, tout comme la gym : douce ou tonique.

Le détail des tarifs est à consulter sur internet dans la programmation 2022-2023 des activités