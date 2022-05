L’imam Mohamed Tataiat jugé en appel à Toulouse pour “provocation à la haine raciale”

L’imam Mohamed Tataiat est jugé par la Cour d’appel de Toulouse pour “provocation à la haine raciale” au cours d’un prêche en 2017.

L’imam Mohamed Tataiat est jugé par la Cour d’appel de Toulouse pour “provocation à la haine raciale” au cours d’un prêche en 2017. Photo d’illustration. Crédit photo : licence pixabay – CC rudolf_langer

L’imam de la grande mosquée de Toulouse Mohamed Tataiat est jugé par la Cour d’appel de Toulouse ce lundi 30 mai. Il est poursuivi pour “provocation à la haine raciale” durant un prêche diffusé en vidéo sur les réseaux sociaux en décembre 2017. Il lui est reproché d’avoir appelé les musulmans à tuer des juifs.

L’imam a été relaxé par le tribunal correctionnel de Toulouse le 14 septembre 2021. Mais le parquet a fait appel de la décision. « Le tribunal ne retrouve pas dans les propos tenus par Mohammed Tataïat de volonté de provoquer à la haine ou à la discrimination », avait indiqué le président du tribunal, comme le rapporte Le Figaro. « Les propos ont pu être tenus imprudemment, mais pas dans une volonté de discriminer. »

Un prêche controversé de l’imam Mohamed Tataiat à Toulouse

Les faits reprochés se sont produits en 2017. Dans un prêche réalisé en arabe, Mohamed Tataiat cite un hadith, une parole du prophète, qui, selon la traduction faite pour l’enquête, déclare : « le jour du jugement ne parviendra que quand les musulmans combattront les juifs, le juif se cachera derrière l’arbre et la pierre, et l’arbre et la pierre diront “oh musulman, oh serviteur d’Allah, il y a un juif derrière moi, viens et tue-le” ».

La vidéo n’a pas fait parler, jusqu’à l’été 2018, lorsqu’elle est repérée par le site Memri TV de l’institut de recherche des médias du Moyen-Orient. Une vive émotion s’ensuit, notamment dans la communauté juive. Le parquet de Toulouse ouvre une enquête préliminaire après avoir reçu un signalement. Près d’une dizaine d’associations se porte partie civile. De son côté, l’imam exprime ses regrets et pointe, sur France 3, une mauvaise interprétation de ses paroles dûe à une « traduction quelque peu altérée et prise hors de son contexte ».