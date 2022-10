Dégustation, concert, spectacle et danse : voici des idées d’activités pour ce week-end à Toulouse

Comme chaque semaine, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités à faire pendant le week-end à Toulouse. Vous pourrez notamment faire des dégustations de vins sur la place du Capitole à l’occasion de la Fête des Vendanges, célébrer les 25 ans d’existence du groupe Sidilarsen au Bikini, voir des spectacles en famille dans le cadre du festival “C’est quand qu’on arrive” ou explorer les multiples facettes des danses de club à l’occasion du Clubbin’Toulouse.

La Fête des Vendanges revient place du Capitole ce week-end

L’événement propose plusieurs activités autour du vin à Toulouse ce week-end © Fête des Vendanges

Les amateurs de bonne chère et de bons vins ont rendez-vous place du Capitole ce week-end. La Fête des Vendanges est en effet de retour pour une seconde édition. Cette année, elle va réunir 50 vignerons du Sud-Ouest. Ceux-ci vous feront découvrir leur terroir, leur histoire, leur savoir-faire et leurs meilleures cuvées qu’il sera possible de déguster. Et si vous n’êtes pas de fins connaisseurs, pas d’inquiétude. Vous pourrez apprendre tous les secrets de la dégustation, de l’assemblage et des arômes du vin lors d’animations.

La Fête des Vendanges sera peut-être aussi l’occasion pour certains de s’initier aux accords mets et vins. Des charcutiers et fromagers seront effectivement présents pour vous proposer leurs produits locaux. Même s’il s’agit d’un événement consacré au vin, les enfants n’ont pas été oubliés. Les organisateurs ont en effet prévu un programme dédié autour du goût et des arômes pour eux. Côté musique, enfin, bandas, chants traditionnels et DJs assureront l’ambiance lors de ces deux jours.

Infos pratiques : La Fête des Vendanges, de 12h à 23h vendredi 21 et de 10h à 23h samedi 22 octobre, place du Capitole. Tarifs : 2 € ou 10 € avec un kit de dégustation et gratuit pour les moins de 18 ans.

Le groupe de métal toulousain Sidilarsen fête ses 25 ans

Le groupe Sidilarsen a prévu une soirée anniversaire inoubliable © Lionel Pesque

« Une claque de son en pleine face, un bol de dynamisme et d’espoir servi à la guitare et au micro ». Voilà comment pourrait se résumer en quelques mots un concert de Sidilarsen. Le groupe de “rock-électro métal” toulousain fête ses 25 ans d’activité sur scène. Pour l’occasion, il convie son public à une soirée anniversaire qui promet d’être inoubliable ce samedi au Bikini. « Un lieu de cœur » pour les cinq membres de Sidilarsen.

Les Toulousains ne seront pas les seuls à se produire sur scène. Ils ont effectivement invité à leur soirée anniversaire Black Bomb A, groupe de punk hardcore, et Shaârghot, groupe d’électro métal, « pour que la fête soit totale ». Formé en 1997, Sidilarsen compte au total sept albums. Son dernier, “On va tous crever” est sorti en 2019. Le titre phare de cet album, du même nom, a dépassé le million de vues sur Youtube, preuve que le groupe n’a rien perdu de son succès 25 ans après ses débuts.

Infos pratiques : SidiFest : 25 ans Sidilarsen au Bikini, à partir de 19h samedi 22 octobre, rue Théodore Monod à Ramonville-Saint-Agne. Billetterie en ligne. Tarifs : 25 € et 8 € pour les moins de 15 ans.

Des activités en famille au festival “C’est quand qu’on arrive”

Plusieurs activités pour toute la famille, notamment du théâtre, sont prévus ce week-end à Toulouse (CC BY-SA Mohammad Jangda / Flickr)

Théâtre, danse, magie, musique… Le festival jeune public “C’est quand qu’on arrive” propose ce week-end de nombreux spectacles et animations. En tout, neuf compagnies se produiront dans les salles et le jardin de la MJC Croix-Daurade afin de divertir petits et grands. Tous les spectacles sont d’ailleurs adaptés aux enfants à partir de trois ans. De quoi faire plaisir à toute la famille.

Lors de ce festival, il ne faudra pas manquer notamment “La Symphonie de la Valise 2 – La Tactique de la Girafe” de Frederick, un spectacle interactif dans lequel Frederick va devoir faire preuve d’imagination pour être invité à l’anniversaire de Pedro la girafe, ou encore “Minus” de la compagnie Amapola, l’histoire d’une petite mouche malmenée qui décide de partir à la recherche du bonheur. Entre les divers spectacles, les enfants et leurs parents pourront aussi profiter d’une animation maquillage, participer à une initiation musicale ou créer de la musique avec une raquette de badminton et un volant.

Infos pratiques : “C’est quand qu’on arrive”, de 14h à 22h samedi 22 et de de 14h à 18h dimanche 23 octobre, MJC Croix-Daurade, 141 chemin de Nicol à Toulouse. Entrée libre. Plus d’infos sur le site de l’association Popatex.

La deuxième édition du festival Clubbin’Toulouse au Metronum

Les danses de club seront à l’honneur lors de ce festival DJ CC BY-SA Arthur Caranta Flickr

Les danses de club n’auront plus de secrets pour vous. Le festival Clubbin’Toulouse investit le Metronum ces samedi et dimanche. Au programme : stages, projection et show autour de danses emblématiques de la culture clubbing. Tout d’abord, les cinq artistes du groupe Oswèla se produiront sur la scène du Metronum. Ils mêleront musique et danse pour faire honneur au jazz soul des années 1970, au hip-hop, à la house et aux traditions afro-caribéennes.

Si leur show vous a donné envie de danser, vous pourrez vous essayer au waacking et au Old Way Vogue notamment lors de trois stages donnés par des artistes renommés comme Yanou Ninja et Leï TheNight. Le festival se clôturera avec la projection du documentaire “Everything Remains Raw : A Historical Perspective on Hip Hop Dance” à l’Utopia de Borderouge. Celui-ci étudie la structure profonde et la mémoire Afro-Cinétique présentes dans les pratiques de danse accompagnant la diaspora africaine.

Infos pratiques : festival Clubbin’Toulouse, à partir de 20h30 samedi 22 et dès 13h dimanche 23 octobre, au Metronum, 2 Rond-Point Madame de Mondonville à Toulouse. Tarifs : entre 12 et 14 € le samedi, prix des stages le dimanche compris entre 16 et 20 €, soirée de clôture au prix de 5 €. Plus d’infos sur la page Facebook de l’événement.