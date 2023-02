Haute-Garonne. Un forum inversé de l’emploi pour innover dans le recrutement

Le conseil départemental de la Haute-Garonne organise un forum inversé de l’emploi pour le chantier du collège Paléficat.

© Micaela Bustamente fg – pixabay

Après le recrutement sans CV, voici encore une innovation dans le recrutement. Le conseil départemental de la Haute-Garonne organise le Forum inversé de l’emploi mardi 21 février. Celui-ci doit permettre le recrutement de personnes en insertion professionnelle pour le chantier du collège Paléficat, au Nord de Toulouse, qui a commencé ce début d’année 2023.

« Avec ce forum, le Département expérimente une méthode innovante de recrutement, qui inverse les rôles : les entreprises du BTP viendront démarcher les candidats chercheurs d’emploi qui tiendront les stands afin de présenter et de faire valoir leurs compétences », explique la collectivité.

L’objectif de ce forum inversé de l’emploi est de mettre en œuvre une méthode gagnante pour les deux parties. Il doit permettre aux candidats de trouver un emploi pérenne et aux entreprises d’avoir une plus grande stabilité des postes. Toutes les formes de contrats seront possibles : CDI, intérim accompagné, temps partiel, CDD, alternance…

Qui peut participer à ce forum inversé de l’emploi en Haute-Garonne ?

« Les candidats sont des personnes accompagnées dans leur démarche d’insertion par le conseil départemental ou par l’un de ses partenaires du Service public de l’insertion et de l’Emploi. Ils seront une vingtaine à participer à ce premier forum qui concerne les métiers du gros œuvre », fait savoir le Département.

Ils ont participé à une visite de chantier et de découverte des métiers du BTP afin d’être préparé à ce nouveau format de recrutement. « Ils ont ensuite été reçus au conseil départemental pour être formés et coachés pour tenir les stands lors du job dating, grâce à des ateliers de mise en situation qui leur permettront de travailler leur présentation, de définir leurs attentes et leurs objectifs », explique encore la collectivité.

Le conseil départemental annonce que deux autres Forums inversés seront organisés d’ici à 2024 pour ce même chantier pour un total de 9 479 heures d’insertion à pourvoir.