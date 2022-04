Guerre en Ukraine. La mairie de Toulouse débloque 110.000€ d’aides aux victimes

Lors du conseil municipal du vendredi 1er avril 2022, la mairie de Toulouse a proposé de participer à un appel aux dons de l’Unicef. 110.000€ d’aides aux victimes de la guerre en Ukraine ont été accordés.

Lors du conseil municipal du vendredi 1er avril 2022, la municipalité a répondu à un appel aux dons de l’Unicef. © Gala Jacquin

Les gestes solidaires continuent à Toulouse. Après les différentes marches en soutien à l’Ukraine et les récoltes de dons pour les familles ukrainiennes, c’est au tour de la mairie de Toulouse d’annoncer son soutien financier à la cause. Lors du conseil municipal du vendredi 1er avril 2022, la municipalité a répondu à un appel aux dons de l’Unicef. Le montant : 110.000€ versés en aides aux victimes de la guerre.

La mairie de Toulouse soutient l’action de l’Unicef

« Après l’agression de l’Ukraine par la Russie, à l’occasion de laquelle Jean-Luc Moudenc a affirmé dès les premières heures son soutien à Vitali Klitschko, maire de Kyiv, ville jumelle de Toulouse, la Collectivité s’est engagée pour apporter une aide concrète aux Ukrainiens restés sur place ou déplacés », rappelle la municipalité dans un communiqué de presse.

Le mairie de Toulouse en profite également pour rappeler les différentes actions déjà menées depuis le début du conflit : hébergements des réfugiés ukrainiens, ouverture d’un centre de dons ou encore vote de 190.000€ de subventions au titre de l’urgence humanitaire lors du conseil métropolitain. A cela s’ajoutent les menaces qui pèsent sur la vie de millions d’enfants ukrainiens.

Ce dernier point permet à l’Unicef, Fonds des Nations unies pour l’enfance, d’entrer en jeu. L’organisation « agit à la fois en Ukraine, où leurs équipes continuent d’assurer la livraison de fournitures essentielles et un accès à l’eau potable et du matériel pour des soins d’urgence, et dans les régions frontalières, où l’organisation participe activement à la protection et à l’accueil des enfants déplacés », explique la mairie. L’organisme a lancé un appel aux dons pour “soutenir son action et répondre à son besoin urgent de financement”. C’est pour répondre à cet appel que la mairie de Toulouse a adopté la délibération de participer à hauteur de 110.000€.